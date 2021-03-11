Белорусскую группу могут выгнать с «Евровидения»

Белорусская группа, которая должна ехать на «Евровидение», может остаться ни с чем и сняться с конкурса. С участниками связано много скандалов. Так, избранные участники поехать в Роттердам не смогут из-за того, что поддержали протесты в Белоруссии.

Новые претенденты , группа «Галасы ЗМеста», поступили ровно наоборот, и представили песню в поддержку президента Лукашенко под названием «Я научу тебя».

Теперь из-за этого им грозит снятие с конкурса – организаторы сочли, что эта песня имеет политические мотивы, что противоречит правилам конкурса, и поэтому не может быть представлена в Роттердаме.

В этом году вокруг конкурса сложилась довольно напряжённая ситуация – например, некоторые остались недовольны также участницей «Евровидения» от России, несмотря на то, что выбрали ее путем народного голосования.

Ранее видео на YouTube с ее песней собрало миллион просмотров за один день.