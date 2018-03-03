Скандально известный блогер осудила Пелагею за реакцию на «измену» Ивана Телегина

Несколько дней назад поклонники певицы Пелагеи были шокированы видеозаписью, попавшей в Сеть, в которой супруг певицы, хоккеист Иван Телегин, целуется с загадочной брюнеткой. СМИ выяснили, что девушку зовут Карина Лебедева и она появилась не только на вечеринке в честь дня рождения спортсмена, но и встречала олимпийского чемпиона в аэропорту. Портал Super попросил Пелагею прокомментировать новость: «Все, что я могу сказать, у нас все хорошо. Пусть никто не переживает. За поведение девушек легкого поведения ни я, ни мой муж ответственности не несем. Никакого развода, мы сейчас идем по территории Кремля к Владимиру Владимировичу чествовать чемпионов. Все круто, я горжусь своим мужем».

Скандально известная блогер Лена Миро в Живом Журнале поделилась своим мнением насчет сложившейся ситуации. По мнению блогера, Пелагея ведет себя крайне неправильно. «Вечно худеющая певица Пелагея с резиновой улыбкой в очередной раз выставила себя женщиной без гордости. Хоккеист Телегин целовался с девушкой на вечеринке. Пелагея отреагировала на это, как мудрая (в системе ценностей опущенных куриц) женщина. Вот это тот самый случай, когда мне стыдно за женщин. Даже за таких простеньких, как Поля. Может, Пелагея не одинока в тот момент, когда ее драгоценный муж целуется с брюнеткой, которую он, кстати, называет другом детства», — пишет Миро.

Блогер уверена, что измену прощать нельзя, потому что это удар по гордости: «Пелагея - хоть и голосистая, но забитая баба. Она проглотила унизительную для себя ситуацию и, натянув на лицо улыбку, пошла в Кремль чествовать мужа».

Напомним, Пелагея предпочитает не рассказывать о личной жизни, руководствуясь принципом «счастье любит тишину». В браке с Иваном Телегиным певица воспитывает годовалую дочь Таисию.

Фото: starface, globallookpress, eastnews