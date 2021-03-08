Скандально известный блогер Гасанов купил спорткар за 20 млн рублей
Фото: @gusein.gasanov / Instagram
Несмотря на многочисленные долги, в которых подозревают блогера, он решился на новую покупку. Гусейн приобрел роскошный спорткар, стоимость которого составляет более 20 миллионов рублей. Иномарка в неожиданном для блогера белом цвете уже появилась в его ленте и в новых видео. Салон выполнен из красной кожи — любимого цвета Гусейна. Под фото блогер написал: «Это любовь с первого взгляда. Знакомьтесь моя новая малышка. +1 в гараж. Lamborghini URUS. Добро пожаловать в семью. Я люблю вас. Дальше — больше».
Напомним, что Гусейн Гасанов почти догнал по числу фолловеров в Instagram саму Ольгу Бузову! Огромное количество человек подписались на блогера в надежде выиграть красный гелик, который Гасанов разыгрывал в Сети. До сих пор в пабликах обсуждают, насколько реальным был победитель конкурса, но сам Гусейн на дискуссии внимания не обращает и продолжает радовать поклонников смешными вайнами.
Летом минувшего год Гасанова арестовали прямо за рулем его Rolls-Royce. Сообщается, что автомобиль находился в розыске из-за долгов. Ранее Гусейн повесил на машину номера от своего Lamborghini. У Гусейна накопилось более 700 штрафов за нарушения ПДД на сумму в 700 тысяч рублей. На судебное заседание блогер не явился, в связи с этим Гасанова и лишили водительских прав на три месяца.
Фото: Instagram
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