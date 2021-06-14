Скандальная съемка в Vogue и бегство из СССР: как сложилась судьба советской Твигги Галины Миловской

После школы Галя Миловская, она, кстати, до сих просит, чтобы ее называли именно Галя, поступила в театральное училище им. Щепкина. В 1967 году знакомая предложила миловидной студентке подработать манекенщицей: одна из моделей уходила в декрет и ее некому было заменить.

«Я пришла, на меня посмотрели и сразу взяли», — вспоминала Галина.

В те времена работа демонстратора одежды котировалась не выше, чем труд уборщицы, и оплачивалась примерно так же. О славе и богатствах, как у нынешних моделей, не шло и речи. Миловскую взяли работать в ВИАЛЕГПРОМ. Там, по воспоминаниям модели, царил расслабленный ритм работы, выпускали одну коллекцию в год. В Доме моделей на Кузнецком мосту жизнь кипела: показы за показами, постоянные примерки, поездки за границу.