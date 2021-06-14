Скандальная съемка в Vogue и бегство из СССР: как сложилась судьба советской Твигги Галины Миловской
Расцвет и скорый крах карьеры манекенщицы, или, как тогда говорили, демонстратора одежды Галины Миловской пришелся на конец 1960-х годов. Юная Галя попала на подиум по воле случая, успела блеснуть на нем, прославиться далеко за пределами СССР и сбежать из родной страны для своего спасения.
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я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Кадр программы
Галина Миловская родилась в 1949 году. Отец будущей звезд подиума ушел из жизни, когда девочке было всего 13 лет. Мать растила детей одна.
После школы Галя Миловская, она, кстати, до сих просит, чтобы ее называли именно Галя, поступила в театральное училище им. Щепкина. В 1967 году знакомая предложила миловидной студентке подработать манекенщицей: одна из моделей уходила в декрет и ее некому было заменить.
«Я пришла, на меня посмотрели и сразу взяли», — вспоминала Галина.
В те времена работа демонстратора одежды котировалась не выше, чем труд уборщицы, и оплачивалась примерно так же. О славе и богатствах, как у нынешних моделей, не шло и речи. Миловскую взяли работать в ВИАЛЕГПРОМ. Там, по воспоминаниям модели, царил расслабленный ритм работы, выпускали одну коллекцию в год. В Доме моделей на Кузнецком мосту жизнь кипела: показы за показами, постоянные примерки, поездки за границу.
Фото: Кадр программы
В конце 1960-х за «железным занавесом» уже знали, что в СССР мода тоже есть. Имена Вячеслава Зайцева и Регины Збарской были известны на Западе. Кстати, Миловская и Збарская много снимались вместе, несмотря на то, что у них была разная комплекция. «Регина была намного крупнее меня, но в пару нас почему-то ставили», — вспоминала те годы Галина.
Манекенщица в одном из интервью рассказывала, что манекенщицам из Дома моделей на Кузнецком мосту многие завидовали, ведь они могли ездить за границу. В то же время Галина Миловская не жалела, что была в начале карьеры невыездной. Она искренне любила родину и была уверена, что успешной можно стать и здесь.
К тому же многим было известно, что девушек, которые выезжали за границу, считали легкомысленными, спекулянтами, а в поездках сопровождали сотрудники КГБ. Известна была и печальная судьба советской Софи Лорен Регины Збарской, которая работала на спецслужбы СССР, добывая сведения о «нужных» людях, вступая в интимную связь с иностранцами. Это все, одновременно с предательством мужа, подкосило ее психику, и свои дни она закончила в спецучреждении.
Фото: Кадр программы
В конце 1960-х в Москве решили организовать первый для нашей страны международный фестиваль моды. Но иностранным дизайнерам поставили условия: всех моделей для их коллекций подберут в СССР. Но с этим вышло недоразумение. В Союзе параметры манекенщиц отличались от западных стандартов.
«В СССР шили и демонстрировали одежду вплоть до 70 размера. Соответственно, и работать могли очень полные модели, — рассказывает историк моды Александр Васильев. — Поэтому в Москве зарубежные кутюрье столкнулись с проблемами».
Но, когда иностранцы увидели Галину Миловскую, они были поражены ее хрупкостью и красотой. К тому же ее параметры идеально совпадали с параметрами знаменитой британской модели Твигги. И Миловская стала звездой зарубежной прессы после окончания фестиваля.
Фото: Daily Mail/ Global Look press
Слава о Миловской разлетелась по зарубежным СМИ, которые пели ей дифирамбы. После Галине стали поступать предложения о работе с иностранными фотографами. Советской красавицей заинтересовался Vogue.
Переговоры о съемках шли два года. Предложение о сотрудничестве прошло множество инстанций, прежде, чем его утвердили.
И вот делегация фотографов из США прибыла в Союз. Предполагалось, что статья о Миловской и фото с ней займут 8 полос в номере. Галина вспоминала, что эти съемки оказались нелегкими для нее.
«В те времена советские манекенщицы знали, как себя вести, какие позы можно принимать, все было регламентировано, — вспоминала модель Лека Миронова. — За лишние полшага в сторону могли и в тюрьму отправить.
Миловская не могла дождаться, когда же завершится работа. И стилисты с фотографами ее обрадовали: осталось сделать последний кадр, но непременно на Красной площади. Нашу красавицу нарядили в брючный костюм. Одежда показалась Галине слишком узкой, но спорить она не могла.
«Миловская была всего лишь моделью. Она должна была делать то, что говорят ей фотографы», — комментировал художник Никас Сафронов.
И вот журнал вышел из печати... То, что оказалось в нем повергло в шок руководство страны...
Фото: Кадр программы
«Ты бы еще голым задом уселась на Красной площади!», «Это что за пропаганда? Советская модель сидит растопырив ноги!», «Бесстыжая!», — полетели в адрес Миловской оскорбления.
К тому же на обложке журнала она появилась в шокирующем по тем временам виде. Друг манекенщицы, художник Анатолий Брусиловский нанес на ее тело рисунки.
«Тогда в СССР все краски были в дефиците — и акварель. и гуашь, — рассказывал художник о той скандальной фотосессии. — И я сам придумал краски, которые бы легко ложились на кожу, не портили ее, оставались бы после высыхания яркими и легко смывались. Но у же тогда я знал, что хочу расписать не только лицо, но и тело Гали».
Фото: Кадр программы
После работы с американцами над манекенщицей нависла угроза оказаться в тюрьме за распространение порнографии. Началась самая настоящая травля. И ценой этому всему стал гонорар в 100 долларов.
«Галя переживала тяжелые временя. У нее в это же время умирал муж. Когда я пришел к ним домой, он на последнем дыхании произнес: "Ты Галку отсюда убери". И вскоре умер. Я понял, что надо исполнять, это было завещанием», — рассказывал Брусиловский.
Миловская осталась без работы, без мужа, без денег. Она понимала, что, если тайно сбежит из СССР, то умрет без мамы в тоске. И тогда Анатолий Брусиловский придумал для нее легенду. Он усадил манекенщицу и продиктовал ей письмо: «Я, Галина Миловская, сообщаю, что в молодости у моей мамы случился бурный роман с (называлось имя мужчины с еврейскими корнями), и в результате этой неофициальной любви родилась я. Отец проживает в Израиле, и я желаю воссоединиться с ним».
Разрешение на выезд Миловская ждала 4,5 месяца, хотя обычно документы оформляли в три раза быстрее. «Меня сразу предупредили: если сболтну что-то лишнее, то никогда не увижу маму», — вспоминала тот нелегкий период Галина.
И она уехала из СССР. Пунктом ее назначения стала Италия. В Риме Галина буквально была шокирована количеством красивых и модно одетых людей, будто они все только что сошли с подиума. В Италии она, не зная языка, подписала грабительский для себя контракт. Она работала в доме моделей за зарплату в 10 раз ниже, чем у местных моделей.
Когда она пришла на разборки к руководству модного Дома, ей ответили: «В вашем договоре мелким шрифтом написано, что мы в любое время можем выставить вас вон. Вот мы вас и выставляем вон!». Так Миловская вновь осталась без работы.
Фото: Кадр программы
Из Италии Миловская перебралась в Париж. Но там ей тоже было нелегко — она не имела знакомств, работы, денег, не знала язык...
Случайно она познакомилась в столице Франции с банкиром Жаном-Полем Дессертином. Он, зная ее историю. сжалился и предложил... фиктивный брак. «Я могу устроить вам получение французского паспорта. У меня в доме есть маленькая комнатка, спать будете там. И, пожалуйста, никаких претензий ко мне», — сразу предупредил он.
А после брак по расчету оброс большими чувствами. Вскоре у супругов родилась дочь Анна.
Фото: Кадр программы
Уже больше 40 лет Галина Миловская счастливо живет в Париже. Дочь выросла, стала успешным антропологом, муж сдувает пылинки с супруги и обеспечивает ей достойную жизнь.
Уже за рубежом бывшая манекенщица вернулась к своим истокам — к кино. Миловская сняла несколько документальных фильмов. Один из них про загадочную русскую душу.
Дочь Галины Анна Дессертин говорит, что никогда не хотела пойти по стопам матери. «Меня всегда интересовала наука. Быть моделью? Ни за что! Это адский труд — быть все время на виду, позировать перед камерами, постоянно находиться под напряжением. И в один из моментов можно окончательно потерять себя. Счастье, что мама смогла выбраться из всего этого».
Фото и видео: «Центральное телевидение»/ ТВЦ, Daily Mail/ Global Look press, Getty Images
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