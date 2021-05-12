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Скандальная модель обвинила Крисси Тейген в травле в Сети: «Она желала мне смерти»

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Крисси Тейген

Фото: www.instagram.com/chrissyteigen/

Кортни Стодден вспомнила историю, которая произошла с ней несколько лет назад, но оставила неприятный осадок на всю жизнь.

Модель и певица Кортни Стодден, известная участием в реалити-шоу и в скандально откровенных фотосессиях, обвинила коллегу, модель Крисси Тейген в моральных издевательствах над собой.

Некоторое время назад Тейген удалилась из соцсети Twitter из-за того, что не хотела, чтобы мнение окружающих влияло на ее жизнь. Но позже модель вернула аккаунт.

Издание Daily Beast сообщает, что Кортни назвала Крисси лживой из-за этого поступка. Ведь несколько лет назад, по словам Стодден, Тейген и сама преследовала ее в Сети. Об этом жертва буллинга даже записала видео. Модель и певица уточнила, что Крисси Тейген, как и многие другие знаменитости, отправляла ей ужасные сообщения в Twitter.

«Она не просто публично твитнула, что я "грязная", но и в личных сообщениях желала мне смерти. Это было ужасно», — поделилась эмоциями Стодден в ролике.

Кортни Стодден и Даг Хатчинсон

Фото: East News

Скандал разразился, когда 16-летняя Стодден вышла замуж за 51-летнего актера Дага Хатчинсона, известного больше всего по роли в фильме «Зеленая миля». Они познакомились на актерских курсах Дага, куда пришла и юная Кортни. Актер попросил у матери своей юной невесты разрешения на брак, и она дала его.

И все равно на пару обрушилась волна хейта от общественности. Хатчинсона обвиняли чуть ли не в браке с ребенком, а над Кортни насмехались из-за ее вызывающего вида, яркого макияжа и большой груди.

За почти 10-летний брак Кортни и Дак успели разойтись (в 2013-м) и вновь помириться (в 2014-м). В 2018 году Кортни Стодден все же подала на развод и заявила, что наконец-то осознала себя жертвой хищничества Дага. Бракоразводный процесс завершился в 2020 году.

«Уйти было трудно, но я это сделала», — рассказала в интервью модель.

Фото и видео: Instagram, East News, Getty Images

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