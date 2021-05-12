Скандальная модель обвинила Крисси Тейген в травле в Сети: «Она желала мне смерти»
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/chrissyteigen/
Модель и певица Кортни Стодден, известная участием в реалити-шоу и в скандально откровенных фотосессиях, обвинила коллегу, модель Крисси Тейген в моральных издевательствах над собой.
Некоторое время назад Тейген удалилась из соцсети Twitter из-за того, что не хотела, чтобы мнение окружающих влияло на ее жизнь. Но позже модель вернула аккаунт.
Издание Daily Beast сообщает, что Кортни назвала Крисси лживой из-за этого поступка. Ведь несколько лет назад, по словам Стодден, Тейген и сама преследовала ее в Сети. Об этом жертва буллинга даже записала видео. Модель и певица уточнила, что Крисси Тейген, как и многие другие знаменитости, отправляла ей ужасные сообщения в Twitter.
«Она не просто публично твитнула, что я "грязная", но и в личных сообщениях желала мне смерти. Это было ужасно», — поделилась эмоциями Стодден в ролике.
Фото: East News
Скандал разразился, когда 16-летняя Стодден вышла замуж за 51-летнего актера Дага Хатчинсона, известного больше всего по роли в фильме «Зеленая миля». Они познакомились на актерских курсах Дага, куда пришла и юная Кортни. Актер попросил у матери своей юной невесты разрешения на брак, и она дала его.
И все равно на пару обрушилась волна хейта от общественности. Хатчинсона обвиняли чуть ли не в браке с ребенком, а над Кортни насмехались из-за ее вызывающего вида, яркого макияжа и большой груди.
За почти 10-летний брак Кортни и Дак успели разойтись (в 2013-м) и вновь помириться (в 2014-м). В 2018 году Кортни Стодден все же подала на развод и заявила, что наконец-то осознала себя жертвой хищничества Дага. Бракоразводный процесс завершился в 2020 году.
«Уйти было трудно, но я это сделала», — рассказала в интервью модель.
Фото и видео: Instagram, East News, Getty Images
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