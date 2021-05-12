Скандальная модель обвинила Крисси Тейген в травле в Сети: «Она желала мне смерти»

Модель и певица Кортни Стодден, известная участием в реалити-шоу и в скандально откровенных фотосессиях, обвинила коллегу, модель Крисси Тейген в моральных издевательствах над собой.

Некоторое время назад Тейген удалилась из соцсети Twitter из-за того, что не хотела, чтобы мнение окружающих влияло на ее жизнь. Но позже модель вернула аккаунт.

Издание Daily Beast сообщает, что Кортни назвала Крисси лживой из-за этого поступка. Ведь несколько лет назад, по словам Стодден, Тейген и сама преследовала ее в Сети. Об этом жертва буллинга даже записала видео. Модель и певица уточнила, что Крисси Тейген, как и многие другие знаменитости, отправляла ей ужасные сообщения в Twitter.

«Она не просто публично твитнула, что я "грязная", но и в личных сообщениях желала мне смерти. Это было ужасно», — поделилась эмоциями Стодден в ролике.