Скандал в «Ленкоме»: актеры ополчились против дочери Марка Захарова

Марк Захаров занимал должность художественного руководителя «Ленкома» с 1973 по 2019 год. Напомним, что он скончался в сентябре 2019 года от двусторонней пневмонии. После смерти Марка Захарова руководство театром взял в свои руки Марк Варшавер. Александра Захарова выразила недовольство работой Варшавера. Она уверена, что гораздо лучше справилась бы с его обязанностями и намерена через суд добиться получения прав на спектакли своего отца.

Недавно произошел инцидент, в ходе которого в театр нагрянула проверка. Оказалось, что журналист Андрей Караулов, побеседовав с Александрой Захаровой, решил написать письмо в следственный комитет РФ. Караулов был обеспокоен нарушениями, которые, якобы, допускаются в театре при проведении госзакупок, сообщается в Киноафише. Актеры театра остались крайне недовольны. Они уверены, что виновница скандала именно Александра Захарова. Актеры связывают такое поведение Захаровой с желанием получить свой «кусок пирога» и стать художественным руководителем.

Трупа театра не разделяет желание дочери Захарова получить руководство. Актеры не видят в Александре достойного, ответственного и справедливого лидера.