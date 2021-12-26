Скандал в караоке: что не поделили Успенская и Киркоров
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @uspenskayalubov_official/Instagram
Около четырех лет назад Успенская и Киркоров вступили в словесную перепалку в одном из столичных караоке-клубов. Коллеги находились в нетрезвом состоянии, отчего наговорили друг другу много неприятных слов. Филипп Бедросович упрекнул певицу в том, что она «фальшивит на сцене», а Любовь обвинила друга в зависти к ее более благополучному финансовому состоянию.
Все эти годы артисты игнорировали друг друга на мероприятиях и старались не пересекаться на светских тусовках. Любовь признавалась, что готова помириться с экс-другом только после его извинений.
Как сообщает звезда программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ, они уже поговорили и решили свой конфликт мирно. «Мы помирились на съемках и дали друг другу слово, что больше никогда не будем с ним ругаться. У меня есть достаточно много врагов настоящих, которых можно потерять и забыть. А Филипп не заслужил этого», — отмечает Любовь.
Фото: Instagram