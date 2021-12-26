Скандал в караоке: что не поделили Успенская и Киркоров

Все эти годы артисты игнорировали друг друга на мероприятиях и старались не пересекаться на светских тусовках. Любовь признавалась, что готова помириться с экс-другом только после его извинений.

Как сообщает звезда программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ, они уже поговорили и решили свой конфликт мирно. «Мы помирились на съемках и дали друг другу слово, что больше никогда не будем с ним ругаться. У меня есть достаточно много врагов настоящих, которых можно потерять и забыть. А Филипп не заслужил этого», — отмечает Любовь.