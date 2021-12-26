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Скандал в караоке: что не поделили Успенская и Киркоров

Несколько лет назад между звездой шансона Любовью Успенской и королем эстрады Филиппом Киркоровым разразился не шуточный скандал. Спустя время певица все таки рассказала, почему исполнители избегали друг друга после инцидента.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Любовь Успенская

Фото: @uspenskayalubov_official/Instagram

Около четырех лет назад Успенская и Киркоров вступили в словесную перепалку в одном из столичных караоке-клубов. Коллеги находились в нетрезвом состоянии, отчего наговорили друг другу много неприятных слов. Филипп Бедросович упрекнул певицу в том, что она «фальшивит на сцене», а Любовь обвинила друга в зависти к ее более благополучному финансовому состоянию.

Киркоров с наградами на музыкальной премии

Все эти годы артисты игнорировали друг друга на мероприятиях и старались не пересекаться на светских тусовках. Любовь признавалась, что готова помириться с экс-другом только после его извинений.

Как сообщает звезда программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ, они уже поговорили и решили свой конфликт мирно. «Мы помирились на съемках и дали друг другу слово, что больше никогда не будем с ним ругаться. У меня есть достаточно много врагов настоящих, которых можно потерять и забыть. А Филипп не заслужил этого», — отмечает Любовь.

Фото: Instagram

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