Скандал с увольнением Настасьи Самбурской из театра набирает обороты

Некоторое время назад Настасья Самбурская заявила, что собирается уйти из Театра на Малой Бронной, чтобы сосредоточиться на музыкальной карьере. При этом актриса планировала закончить театральный сезон. Однако на днях стало известно, что актриса вынуждена уйти раньше запланированного времени из-за конфликта с режиссером Антоном Яковлевым. «Она захотела играть все четыре спектакля, а мы должны были вводить актрису, чтобы она закрепилась. Вводить эту актрису мы могли только сейчас, потому что другого времени не было. Актриса должна была играть два спектакля, и она (Самбурская — прим.ред.) два спектакля. Она сказала: «Либо все, либо ни одного». Абсолютно нелепая история, которая выеденного яйца не стоит», — цитировал РБК слова режиссера.

В свою очередь актриса опубликовала в Instagram фрагмент письма из переписки с Антоном Яковлевым, в котором поделилась своим видением ситуации: «У вас завышено чувство собственной значимости. Вам не нужно было завершение на дружеской волне. Посыл вашего письма в том, что вы делаете так, как вам удобно. Вы сейчас пытаетесь оправдаться, после того, как на мои сообщения заблокировали меня Вотсапе и удалили с «позором» из чата. И посоветоваться со мной все таки стоило, не смотря на упорное отрицание того, что я тоже часть этого Театра. Я туда не побаловаться забежала, а играла 10 лет и имею армию поклонников. Срочности не было играть спектакли вместо меня. Если уж актриса профессиональнее меня и лучше понимает материал, то явно бы до августа текст не забыла. И перед первым спектаклем наверняка были бы прогоны, так что и мизансцены бы освежила в памяти. Это исключительно проявление неуважения, личные обиды и «воспитательный процесс». Театру это удобно не было. Театру было удобно , чтобы играла все спектакли я. Потому что у театра нет денег и нужно делать кассу . Была договорённость моя с театром . Что я играю все спектакли до конца сезона».