Сияющая улыбка и уверенность в себе: Меган Маркл украсила обложку Tatler

Меган Маркл успевает все: и готовиться к свадьбе года (своей собственной — с принцем Гарри), и в свет выходить, и сниматься для глянцевых журналов. Она украсила собой обложку нового номера британского Tatler.

Множество интернет-пользователей уже поставили лайки красивому фото, появившемуся в Сети, и осыпали Меган комплиментами.