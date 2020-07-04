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Сияющая улыбка и рыжие кудри: в Сети обсуждают архивное фото Наталии Орейро

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Наталия Орейро

Фото: Instagram/@natalia_oreiro_world

Звезда «Дикого ангела» показала, как выглядела в молодости.

Сериал «Дикий ангел» вышел на экраны более двадцати лет назад, однако до сих пор остается одним из самых популярных. 43-летняя исполнительница главной роли в мыльной опере Наталия Орейро поделилась с поклонниками архивным кадром, вероятно, сделанным в те же годы. А вы узнаете в этой красотке с сияющей улыбкой и рыжими кудрями пацанку Милагрос?

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Good morning 🙃

Публикация от Natalia Oreiro (@natalia_oreiro_world)

«Симпатяшка», «Вы очень красивая», «Какая красивая», «Помню все портреты Нати из газет и журналов вырезала, и такая фотка тоже у меня была😂 это чудное было время, и спасибо Наташе за это, она олицетворение моей счастливой юности», «Ты прекрасна», — пишут поклонники (прим. Passion.ru: орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Напомним, Наталия Орейро не скрывает свою любовь к России – актриса не раз признавалась, что чувствует себя здесь своей. «Я самая русская из иностранных артистов», — говорила она. А недавно стало известно, что уругвайка занялась получением российского гражданства: «Я начала процедуру в российском посольстве в Аргентине. Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела бы ли я оформить это официально. Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, они на рассмотрении».

Фото: Instagram, Globallookpress

Видео: YouTube

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