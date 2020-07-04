Сияющая улыбка и рыжие кудри: в Сети обсуждают архивное фото Наталии Орейро

«Симпатяшка», «Вы очень красивая», «Какая красивая», «Помню все портреты Нати из газет и журналов вырезала, и такая фотка тоже у меня была😂 это чудное было время, и спасибо Наташе за это, она олицетворение моей счастливой юности», «Ты прекрасна», — пишут поклонники (прим. Passion.ru: орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Напомним, Наталия Орейро не скрывает свою любовь к России – актриса не раз признавалась, что чувствует себя здесь своей. «Я самая русская из иностранных артистов», — говорила она. А недавно стало известно, что уругвайка занялась получением российского гражданства: «Я начала процедуру в российском посольстве в Аргентине. Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела бы ли я оформить это официально. Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, они на рассмотрении».