Сияющая Собчак в пайетках, беременная Ушакова с сердцем на груди и другие звезды на открытии нового театра

Однако «What women want» – это не просто последовательность номеров, а полноценное драматургическое действо, объединенное общей сюжетной линией, которую выстраивают и развивают артисты на протяжении всего спектакля. Постановка призвана раскрыть многомерность образа женщины, взяв за основу привычные и укоренившиеся в обществе представления и стереотипы о женственности и сексуальности в ретроспективе разных эпох и характерным им культурных кодов. Режиссер меняет привычные ракурсы, внезапно открывая новые грани восприятия шаблонных, на первый взгляд, идей и демонстрирует чувственный и фонтанирующий эмоциями женский мир через призму логики и категоричности мужского взгляда.

Во время шоу зритель смог ответить сам себе на ряд вопросов, которые так актуальны в современном обществе и сосуществуют вместе с нами в повседневной жизни. Что скрывается за многочисленными ролями и образами, которыми умело жонглирует каждая женщина? Как уловить и почувствовать за ширмой стереотипов и штампов суть и уникальность женской души?