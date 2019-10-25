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Сияющая Собчак в пайетках, беременная Ушакова с сердцем на груди и другие звезды на открытии нового театра

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ксения Собчак

Фото: Пресс-служба

В Москве открылся театр нового формата CRAVE. Гости, среди которых оказалось немало звезд, были приглашены на премьерный показ шоу «What women want».

Среди гостей открытия были замечены Ксения Собчак, Анна Чиповская, Елена Крыгина, Александра Ревенко, Лукерья Ильяшенко, Екатерина Варнава и многие другие.

Новое место уникально тем, что совмещает в себе сразу несколько формаций: симбиоз французского кабаре и танцевального театра, с элементами современной хореографии, медиа-арта, цирковой акробатики и вокального исполнения. Точнее всего формат постановки характеризует термин из традиции французского кабаре-театра review, что означает набор сцен, объединенных общей темой.

Фрагмент шоу «What women want»

Фото: Пресс-служба

Однако «What women want» – это не просто последовательность номеров, а полноценное драматургическое действо, объединенное общей сюжетной линией, которую выстраивают и развивают артисты на протяжении всего спектакля. Постановка призвана раскрыть многомерность образа женщины, взяв за основу привычные и укоренившиеся в обществе представления и стереотипы о женственности и сексуальности в ретроспективе разных эпох и характерным им культурных кодов. Режиссер меняет привычные ракурсы, внезапно открывая новые грани восприятия шаблонных, на первый взгляд, идей и демонстрирует чувственный и фонтанирующий эмоциями женский мир через призму логики и категоричности мужского взгляда.

Во время шоу зритель смог ответить сам себе на ряд вопросов, которые так актуальны в современном обществе и сосуществуют вместе с нами в повседневной жизни. Что скрывается за многочисленными ролями и образами, которыми умело жонглирует каждая женщина? Как уловить и почувствовать за ширмой стереотипов и штампов суть и уникальность женской души?

Фото: пресс-служба

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