Сияющая Шэрон Стоун в платье-«гжели» Dolce & Gabbana блистала на премьере в Каннах

Каждое появление звезды Голливуда Шэрон Стоун на красных дорожках приковывает внимание ее поклонников, прессы, модных критиков и стилистов. Знаменитость так подбирает образы, что все взоры устремлены только на нее.

В 2021 году на Каннском кинофестивале (он из-за пандемии проходил в июле) Стоун появилась в платье Золушке, усыпанном цветами.

В этот раз секс-символ последних десятилетий выбрала платье-трансформер с узорами словно гжель Dolce & Gabbana. Перед сотнями фотокамер актриса появилась в облегающем платье с высоким разрезом и длинным шлейфом, который затем сняла.