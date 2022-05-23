Сияющая Шэрон Стоун в платье-«гжели» Dolce & Gabbana блистала на премьере в Каннах
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Imagespace/ Global Look press
Каждое появление звезды Голливуда Шэрон Стоун на красных дорожках приковывает внимание ее поклонников, прессы, модных критиков и стилистов. Знаменитость так подбирает образы, что все взоры устремлены только на нее.
В 2021 году на Каннском кинофестивале (он из-за пандемии проходил в июле) Стоун появилась в платье Золушке, усыпанном цветами.
В этот раз секс-символ последних десятилетий выбрала платье-трансформер с узорами словно гжель Dolce & Gabbana. Перед сотнями фотокамер актриса появилась в облегающем платье с высоким разрезом и длинным шлейфом, который затем сняла.
IMAGO/ Dave Bedrosian/ Global Look press
IMAGO/ Sebastian Gabsch/ Global look press
Супермодель и экс-первая леди Франции Карла Бруни появилась на публике в шоколадном, шелковом и струящемся платье Saint Laurent.
Элегантный образ гостьи фестиваля дополнили массивные украшения с бриллиантами: колье и перстень.
Это не первое появление Карлы на красной дорожке юбилейного кинофестиваля в Каннах. И ее поклонники (как и пресса) сходятся во мнении, что время над моделью невластно.
Фото: Imagespace/ Global Look press
Звезда французского, да и мирового кинематографа Изабель Юппер для премьерного вечера выбрала экстравагантный облегающий лайкровый наряд Balenciaga, скопировав образ Ким Кардашьян (большой поклонницы бренда).
Изумрудный оттенок платья-комбинезона подчеркнул изящную фигуру и белизну кожи 69-летней Юппер.
Фото: IMAGO/Dave Bedrosian/ Global Look press
Еще одна звезда французского кино и ведущая церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля Виржини Эфира прибыла на премьеру в в бархатном комбинезоне с мини-шортами Saint Laurent.
Стилисты сделали ей «неряшливую» укладку, нанесли легкий макияж. Изюминкой образа звезды фильмов «Эта безумная любовь», «Вкус чудес», «Белый клык» и других стало бриллиантовое колье.
Фото: Imagespace/ Global Look press
Напомним, в 2022 году Каннский кинофестиваль проходит без участия российских делегаций из-за западных санкций. Исключение сделали лишь для съемочной группы фильма «Жена Чайковского» Кирилла Серебренникова. В Канны режиссер приезжал с исполнителями главных ролей Одином Ландом Байроном, Аленой Михайловой и другими.
После показа зал стоя приветствовал овациями режиссера и актеров.
Фото: Global Look press