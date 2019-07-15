logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Сияющая Меган Маркл в платье Jason Wu и принц Гарри побывали на лондонской премьере «Короля льва»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Принц Гарри и Меган маркл на премьере «Короля льва» в Лондоне

Фото: Getty Images
Для выхода в свет герцогиня Сасекская выбрала образ тотал блэк.

Вечером 14 июля в лондонском театре «Одеон» состоялась премьера диснеевского «Короля льва». Главными гостями мероприятия стали принц Гарри с супругой Меган Маркл.

Меган Маркл заметно похудевшая после родов, была элегантна и прекрасном настроении. Герцогиня прибыла в «Одеон» в платье Jason Wu, туфлях Aquazzura и с клатчем Gucci.

Меган Маркл

Фото: Getty Images

Перед показом фильма Гарри и Меган общались с поклонниками и раздавали автографы.

После члены королевской семьи проследовали в театр, где произошла их встреча с Бейонсе, Jay Z и Элтоном Джоном.

Бейонсе на лондонской премьере «Короля льва» блистала в золотом платье с длинным шлейфом и экстремально высоким разрезом.

Бейонсе

Фото: Getty Images

Компания The Walt Disney в рамках рекламного тура «Короля льва» объявила о глобальной кампании по защите природы #ProtectThePride, которая направлена на защиту популяции львов. Компани также внесла пожертвование на счет проекта принца Гарри «Окружающая среда и сообщество», о начале которой герцог Сассекский объявит осенью.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Getty Images

Видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...