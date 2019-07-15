Сияющая Меган Маркл в платье Jason Wu и принц Гарри побывали на лондонской премьере «Короля льва»

Вечером 14 июля в лондонском театре «Одеон» состоялась премьера диснеевского «Короля льва». Главными гостями мероприятия стали принц Гарри с супругой Меган Маркл.
Меган Маркл заметно похудевшая после родов, была элегантна и прекрасном настроении. Герцогиня прибыла в «Одеон» в платье Jason Wu, туфлях Aquazzura и с клатчем Gucci.
Фото: Getty Images
Перед показом фильма Гарри и Меган общались с поклонниками и раздавали автографы.
После члены королевской семьи проследовали в театр, где произошла их встреча с Бейонсе, Jay Z и Элтоном Джоном.
Бейонсе на лондонской премьере «Короля льва» блистала в золотом платье с длинным шлейфом и экстремально высоким разрезом.
Фото: Getty Images
Компания The Walt Disney в рамках рекламного тура «Короля льва» объявила о глобальной кампании по защите природы #ProtectThePride, которая направлена на защиту популяции львов. Компани также внесла пожертвование на счет проекта принца Гарри «Окружающая среда и сообщество», о начале которой герцог Сассекский объявит осенью.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Getty Images
Видео: Instagram
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