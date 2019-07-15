Сияющая Меган Маркл в платье Jason Wu и принц Гарри побывали на лондонской премьере «Короля льва»

Компания The Walt Disney в рамках рекламного тура «Короля льва» объявила о глобальной кампании по защите природы #ProtectThePride, которая направлена на защиту популяции львов. Компани также внесла пожертвование на счет проекта принца Гарри «Окружающая среда и сообщество», о начале которой герцог Сассекский объявит осенью.