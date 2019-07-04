Сияющая Ирина Пегова, нежная Ирина Лачина и другие на звездных чтениях в Московском доме книги

В Московском Доме Книги на Новом Арбате российские звезды собрались, чтобы прочитать избранные отрывки из самых актуальных и заслуживающих внимания произведений последнего десятилетия. Лучшие книги десятилетия читали Ирина Пегова, Арина Шарапова, Александра Ревенко, Татьяна Геворкян, Ирина Лачина, Светлана Тома и многие другие.
Фото: Пресс-служба
Специальным гостем литературного марафона к радости многих стала самая яркая дебютантка в истории российской литературы новейшего времени Гузель Яхина, автор бестселлера «Зулейха открывает глаза» о раскулачивании 1930-х годов, удостоенный премий «Большая книга» и «Ясная Поляна». Писатель провела для гостей автограф-сессию, а также прочла два отрывка из своего второго романа «Дети мои». Организатором и ведущей трехчасового марафона чтецов выступила Екатерина Одинцова.
Текст: пресс-служба
Фото: пресс-служба
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