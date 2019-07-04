logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Сияющая Ирина Пегова, нежная Ирина Лачина и другие на звездных чтениях в Московском доме книги

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 18

Ирина Пегова

Фото: Пресс-служба
Звездные чтения и Public Talk с писателем Гузель Яхиной прошли в Московском Доме Книги на Новом Арбате.

В Московском Доме Книги на Новом Арбате российские звезды собрались, чтобы прочитать избранные отрывки из самых актуальных и заслуживающих внимания произведений последнего десятилетия. Лучшие книги десятилетия читали Ирина Пегова, Арина Шарапова, Александра Ревенко, Татьяна Геворкян, Ирина Лачина, Светлана Тома и многие другие.

Фото: Пресс-служба

Специальным гостем литературного марафона к радости многих стала самая яркая дебютантка в истории российской литературы новейшего времени Гузель Яхина, автор бестселлера «Зулейха открывает глаза» о раскулачивании 1930-х годов, удостоенный премий «Большая книга» и «Ясная Поляна». Писатель провела для гостей автограф-сессию, а также прочла два отрывка из своего второго романа «Дети мои». Организатором и ведущей трехчасового марафона чтецов выступила Екатерина Одинцова.

Текст: пресс-служба

Фото: пресс-служба

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...