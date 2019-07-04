Сияющая Ирина Пегова, нежная Ирина Лачина и другие на звездных чтениях в Московском доме книги

Специальным гостем литературного марафона к радости многих стала самая яркая дебютантка в истории российской литературы новейшего времени Гузель Яхина, автор бестселлера «Зулейха открывает глаза» о раскулачивании 1930-х годов, удостоенный премий «Большая книга» и «Ясная Поляна». Писатель провела для гостей автограф-сессию, а также прочла два отрывка из своего второго романа «Дети мои». Организатором и ведущей трехчасового марафона чтецов выступила Екатерина Одинцова.