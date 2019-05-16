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Сияющая Эмбер Херд, Тина Кунаки впервые после родов и другие звезды на премьере фильма «Отверженные» в Каннах

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Эмбер Херд

Фото: Global Look Press via ZUMA Press
В рамках Каннского кинофестиваля состоялась премьера фильма «Отверженные» французского режиссера Ладжа Ли.

На красную ковровую дорожку вышли Эмбер Херд в расшитом пайетками блестящем платье с широким поясом, Алессандра Амбросио в эффектном красном мини-платье, Эль Фаннинг в нежном наряде принцессы, Карла Бруни в элегантном образе и украшениях Bvlgari и другие знаменитости, захотевшие оценить новое прочтение романа Виктора Гюго «Отверженные».

Карла Бруни

Фото: Пресс-служба

На премьере также появилась Тина Кунаки, недавно впервые ставшая мамой. Модель впервые вышла в свет после рождения ребенка и решила скрыть фигуру за объемным черным платьем. К слову, супруг Тины, актер Венсан Кассель на фестивале пока замечен не был.

Тина Кунаки

Фото: Global Look Press / dpa

В картине «Отверженные» французского режиссера Ладжа Ли действие происходит в современном парижском районе романа Виктора Гюго. По сюжету, новый сотрудник полиции изучает оскорбительные полицейские практики двух ветеранов.

Текст: Ангелина Нежная

Фото: Globallookpress, Eastnews, пресс-служба

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