Сияющая Эмбер Херд, Тина Кунаки впервые после родов и другие звезды на премьере фильма «Отверженные» в Каннах

На премьере также появилась Тина Кунаки, недавно впервые ставшая мамой. Модель впервые вышла в свет после рождения ребенка и решила скрыть фигуру за объемным черным платьем. К слову, супруг Тины, актер Венсан Кассель на фестивале пока замечен не был.