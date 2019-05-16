Сияющая Эмбер Херд, Тина Кунаки впервые после родов и другие звезды на премьере фильма «Отверженные» в Каннах

На красную ковровую дорожку вышли Эмбер Херд в расшитом пайетками блестящем платье с широким поясом, Алессандра Амбросио в эффектном красном мини-платье, Эль Фаннинг в нежном наряде принцессы, Карла Бруни в элегантном образе и украшениях Bvlgari и другие знаменитости, захотевшие оценить новое прочтение романа Виктора Гюго «Отверженные».
Фото: Пресс-служба
На премьере также появилась Тина Кунаки, недавно впервые ставшая мамой. Модель впервые вышла в свет после рождения ребенка и решила скрыть фигуру за объемным черным платьем. К слову, супруг Тины, актер Венсан Кассель на фестивале пока замечен не был.
Фото: Global Look Press / dpa
В картине «Отверженные» французского режиссера Ладжа Ли действие происходит в современном парижском районе романа Виктора Гюго. По сюжету, новый сотрудник полиции изучает оскорбительные полицейские практики двух ветеранов.
Текст: Ангелина Нежная
Фото: Globallookpress, Eastnews, пресс-служба
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