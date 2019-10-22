Сияющая Джессика Альба, Кирстен Данст в воздушном платье и другие звезды на премии InStyle Awards 2019
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Global Look Press / AdMedia
В музее Гетти в Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония вручения наград InStyle Awards, на которой традиционно чествуют самых стильных персон года.
Мероприятие посетили многие голливудские знаменитости, в числе которых были Джессика Альба, Кирстен Данст, Дженнифер Гарнер, Рэйчел Билсон, Кристи Тарлингтон, Нина Добрев и многие другие. Самым нежным и женственным нарядом оказалось платье Кирстен Данст.
Фото: Global Look Press / AdMedia
Самый необычный и яркий образ выбрала актриса из популярного сериала «Эйфория» Хантер Шефер.
Фото: Global Look Press / AdMedia
Больше знаменитостей на премии InStyle Awards 2019 — в нашей фотогалерее.
Фото: globallookpress
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