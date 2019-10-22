Сияющая Джессика Альба, Кирстен Данст в воздушном платье и другие звезды на премии InStyle Awards 2019

Мероприятие посетили многие голливудские знаменитости, в числе которых были Джессика Альба, Кирстен Данст, Дженнифер Гарнер, Рэйчел Билсон, Кристи Тарлингтон, Нина Добрев и многие другие. Самым нежным и женственным нарядом оказалось платье Кирстен Данст.