Сияющая Бузова затмила всех на «Новой волне»: «Называйте меня просто Королева. Точка»

Артистка хотела, чтобы песня, которую они с Биланом выбрали для исполнения сегодня, оставалась в секрете до последнего. Но дневные сторис, которые появились в Сети после дневного саундчека, раскрыли карты. Звезды исполнят совместно хит «Пьяная любовь

Но потом, заговорила о любви: «Когда ты любишь по-настоящему, такое ощущение, буд-то ты в облаках летаешь. Не зря говорят про бабочки в животе. Этот трек как-раз отражает состояние влюбленного человека», — призналась в ощущениях она.