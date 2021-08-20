Сияющая Бузова затмила всех на «Новой волне»: «Называйте меня просто Королева. Точка»
Журналисты и фотографы ахнули, когда появилась известная артистка: белоснежное платье в пол, накидка с длинным шлейфом, убранные назад волосы, а вокруг глаз — мерцает дюжина страз. Из аксессуаров — Ольга скромно надела несколько браслетов известного бренда. К слову, похожий дарил ей бывший молодой человек, Давид Манукян, в одну из знаменательных дат.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Passion
Несмотря на то, что официально — сердце Ольги на данный момент свободно, настрой у нее явно романтический. Во время общения с репортерами, она призналась, что немного расстроилась из-за расстроенного сюрприза.
Артистка хотела, чтобы песня, которую они с Биланом выбрали для исполнения сегодня, оставалась в секрете до последнего. Но дневные сторис, которые появились в Сети после дневного саундчека, раскрыли карты. Звезды исполнят совместно хит «Пьяная любовь
Но потом, заговорила о любви: «Когда ты любишь по-настоящему, такое ощущение, буд-то ты в облаках летаешь. Не зря говорят про бабочки в животе. Этот трек как-раз отражает состояние влюбленного человека», — призналась в ощущениях она.
Фото и видео: Rambler, Passion
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