Сияющая Безрукова, стильная Геворкян и другие звезды на премьере фильма «Первый Оскар»
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Фото: пресс-служба
Все взгляды собрала на себе в этот день Ирина Безрукова. Актриса вышла в свет в роковом красном костюме, а в макияже сделала акцент на губы.
Фото: пресс-служба
Честь представлять киноленту выпала таким актерам, как Тихон Жизневский и Андрей Мерзликин. Артистам предоставили возможность прокомментировать свое отношение к проекту. «Представьте в 1941 году камеры, которые нужно самому заряжать пленкой, отчитываться за эту пленку, сдавать ее, а другие должны ее проявить, и лишь потом режиссер сидит и решает, что ему не хватает кадров. Это и является основой интереса – посмотреть, как это было тогда», — высказался Мерзликин.
Тихон Жизневский, исполнивший роль оператора в фильме, рассказал, как проходили съемки: «Были камеры «Аймо», были треноги, все они из музеев антикварные, настоящие. Нас обучали, как они функционируют. С ними нужно было очень аккуратно обращаться, потому что это музейные экспонаты. Но тем не менее иногда их и грязью приходилось засыпать, и ручку отломать, на что человек, который отвечал за камеры из музея Ленинградского, очень переживал и даже иногда плакал».
Фото: пресс-служба
Татьяна Геворкян поразила всех присутствующих модным образом. Актриса примерила джинсовые шорты, а на плечи накинула пиджак. Отличным дополнением к аутфиту стали казаки с декоративными цепочками и клатч оливкового цвета.
Фото: пресс-служба
Кинопремьеру посетил и актер Антон Момот со своей супругой Софьей Карабулиной. Антон, сыгравший одну из главных ролей в кинокартине, рассказал немного о своем персонаже: «В роли показано это движение от слабого к сильному, к гармонии. На площадке нас учили, как обращаться с камерой, какая должна быть последовательность действий. Но основная сложность была для меня именно в персонаже. Потому что он совсем не похож на меня по органике. И, очень надеюсь, что у меня получилось показать настоящего человека, со своей судьбой и болью».
Фото: пресс-служба
Эта премьера — особенное событие. Его долго ждали, так как фильм связывает две эпохи: Великую Отечественную войну и актуальную современность. По этому поводу высказался Сергей Пускепалис: «Сейчас мы находимся в жизни фейков, лжи, информационной войны, поэтому как никогда фильм о подвиге ребят, наших коллег, отраженный Сергеем Мокрицким, очень важен».
Фото: пресс-служба
В широкий прокат картина «Первый Оскар» выйдет 21 апреля.
Фото: пресс-служба