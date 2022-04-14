Сияющая Безрукова, стильная Геворкян и другие звезды на премьере фильма «Первый Оскар»

Честь представлять киноленту выпала таким актерам, как Тихон Жизневский и Андрей Мерзликин. Артистам предоставили возможность прокомментировать свое отношение к проекту. «Представьте в 1941 году камеры, которые нужно самому заряжать пленкой, отчитываться за эту пленку, сдавать ее, а другие должны ее проявить, и лишь потом режиссер сидит и решает, что ему не хватает кадров. Это и является основой интереса – посмотреть, как это было тогда», — высказался Мерзликин.

Тихон Жизневский, исполнивший роль оператора в фильме, рассказал, как проходили съемки: «Были камеры «Аймо», были треноги, все они из музеев антикварные, настоящие. Нас обучали, как они функционируют. С ними нужно было очень аккуратно обращаться, потому что это музейные экспонаты. Но тем не менее иногда их и грязью приходилось засыпать, и ручку отломать, на что человек, который отвечал за камеры из музея Ленинградского, очень переживал и даже иногда плакал».