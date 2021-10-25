Ситуация накаляется: молодая жена Петросяна резко высказалась об антипрививочниках

Ситуация с коронавирусом разделила граждан на два лагеря: одни выступают за вакцинацию как единственный способ прекратить разгул вируса, другие во всем видят всемирный заговор и называют тех, кто привился, подопытными обезьянами.

Накануне краткосрочного режима самоизоляции, который выпадает на ноябрьские праздники, молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова резко высказалась в адрес антипрививочников.

«Вчера подруга задала мне вопрос: "Как ты относишься к локдауну?". А как можно к нему относиться? Я в шоке.

Я не понимаю, почему в театр можно, а на концерт нет. Почему в музей можно, а в салон красоты нет. Почему я, обладая QR-кодом, к тому же проходя (ежегодно) вакцинацию от гриппа (в этом году и от пневмонии), должна сидеть в четырех стенах без свежего воздуха и добивать свой иммунитет?!

Почему те, кто сделал выбор в пользу здоровья, подумал о безопасности близких и поставил вакцину, сегодня вынужден мучиться из-за безответственных?!», — написала она в личном блоге.