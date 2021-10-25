Ситуация накаляется: молодая жена Петросяна резко высказалась об антипрививочниках
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Фото: www.instagram.com/petrosyanevgeny
Ситуация с коронавирусом разделила граждан на два лагеря: одни выступают за вакцинацию как единственный способ прекратить разгул вируса, другие во всем видят всемирный заговор и называют тех, кто привился, подопытными обезьянами.
Накануне краткосрочного режима самоизоляции, который выпадает на ноябрьские праздники, молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова резко высказалась в адрес антипрививочников.
«Вчера подруга задала мне вопрос: "Как ты относишься к локдауну?". А как можно к нему относиться? Я в шоке.
Я не понимаю, почему в театр можно, а на концерт нет. Почему в музей можно, а в салон красоты нет. Почему я, обладая QR-кодом, к тому же проходя (ежегодно) вакцинацию от гриппа (в этом году и от пневмонии), должна сидеть в четырех стенах без свежего воздуха и добивать свой иммунитет?!
Почему те, кто сделал выбор в пользу здоровья, подумал о безопасности близких и поставил вакцину, сегодня вынужден мучиться из-за безответственных?!», — написала она в личном блоге.
Татьяна отметила, что прививаться или нет — личный выбор каждого. Но те, кто решил не вакцинироваться, должны жить в ограничениях.
«Пожалуйста, пусть живут в изоляции, не выходят на улицу, не работают, не прививаются — это их выбор. Но почему из-за них должны страдать все остальные?! Почему работники сферы культуры, как и весь малый бизнес (я имею в виду те сферы, где предусмотрены контакты с населением), вакцинированы еще летом и не могут работать?! Почему нельзя прийти на концерт по QR-коду или пообедать в кафе по нему же?! Локдауны объявлены в Москве и Петербурге, но не в Сочи, куда уехала каждая вторая знакомая мне семья на время COVID-выходных. Там вируса нет?! Почему открывают авиасообщение с Египтом и Таиландом, когда "психологический барьер" по количеству заболевших в сутки перешел рубеж?», — эмоционально высказалась она.
Супруга Евгения Петросяна призналась, что понимала весенний локдаун 2020 года, но не может найти логическое объяснение тому, что происходит сейчас.
Фото: Instagram, кадр программы Первого канала