Экс-солистка группы «Краски» Марина Киреева была жестоко избита во время выступления в Саранске.

«Дорогие мои друзья! Я попала в больницу. Подробное количество синяков , ушибов , сотрясение мозга , сильнейший вывех пальца ... и т. д. Случилось это из-за халатности организаторов г.Саранска , которые не смогли обеспечить мою безопасность . Я сейчас прохожу дорогостоящий курс лечения и реабилитацию! В связи с этим вынуждена просить Вас о материальной помощи. Будем благодарны ! Заранее спасибо ! Карта Сбербанка 5469380040412065 (Марина Ринатовка К.)Извините, если писала с ошибками...», — написала Марина.

«Дорогие подписчики и друзья, сегодня я выписалась из больницы домой. Полиция занимается этим делом. Мне правда сложно писать и разговаривать, но мне нужно вставать на ноги к 12 числу, работать дальше... Как это сделать пока не представляю. Спасибо всем, кто помогает деньгами, так как за клинику будут отданы немалые деньги, которых пока у меня нет... Буду рада любой помощи. И, наверное, мои доброжелатели сейчас счастливы, что Марина Киреева и как артист, и как мама, и просто как человек просто отсутсвует.... Бог с ними! И добра всем!!! По-именно всех отблагодарить не могу, но, когда встану на ноги с каждым свяжусь, надеюсь, всех вспомню. В любом случае спасибо!! И это не фэйк...», — рассказала певица.

Популярная в нулевых группа «Краски» была создана в Минске. Киреева присоединилась к составу в конце 2000-х. Спустя несколько лет начала сольную карьеру. Марина замужем за солистом коллектива «Премьер-министр» Василием Киреевым, с которым воспитывает двоих дочерей.

Фото: instagram