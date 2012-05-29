Синтия Никсон и Кристина Маринони поженились

Спустя три года после объявления о помолвке звезда «Секса в большом городе» Синтия Никсон (Cynthia Nixon) и ее 45-летняя подруга Кристина Маринони (Christine Marinoni) поженились.

Бракосочетание состоялось 27 мая 2012 года. «Синтия Никсон и ее подруга Кристина Маринони сочетались браком в Нью-Йорке», - сообщил официальный представитель Никсон. Напомним, что именно в Нью-Йорке с недавних пор узаконены однополые браки.

Менеджер актрисы добавил, что 46-летняя невеста - Синтия - была в платье Carolina Herrera. Больше никаких деталей торжества не сообщается.