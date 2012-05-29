Синтия Никсон и Кристина Маринони поженились
Спустя три года после объявления о помолвке звезда «Секса в большом городе» Синтия Никсон (Cynthia Nixon) и ее 45-летняя подруга Кристина Маринони (Christine Marinoni) поженились.
Бракосочетание состоялось 27 мая 2012 года. «Синтия Никсон и ее подруга Кристина Маринони сочетались браком в Нью-Йорке», - сообщил официальный представитель Никсон. Напомним, что именно в Нью-Йорке с недавних пор узаконены однополые браки.
Менеджер актрисы добавил, что 46-летняя невеста - Синтия - была в платье Carolina Herrera. Больше никаких деталей торжества не сообщается.
Никсон и Маринони вместе с 2004 года. В 2009 году киноактриса объявила о помолвке. У пары есть ребенок - Кристина родила сына Макса Эллингтона Никсон-Маринони (Max Ellington Nixon-Marinoni) в феврале 2011 года. У Синтии есть двое детей от брака с фотографом Дэнни Мозесом (Danny Mozes). С Дэнни они прожили в браке 15 лет.
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