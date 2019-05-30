«Не могу представить это путешествие с кем-то другим»: Синди Кроуфорд с мужем отмечают 21 год совместной жизни

Весна, как известно, время перемен: кто-то уезжает жить в город мечты, кто-то начинает активно заниматься спортом и самообразованием, а кто-то женится или выходит замуж. В числе последних 21 год назад оказалась Синди Кроуфорд.

53-летняя американская супермодель поздравила в инстаграме своего мужа Рэнди Гербера с годовщиной свадьбы, опубликовав их нежное совместное фото, на котором молодые и счастливые возлюбленные целуются.

«Рада праздновать этот день уже 21 год! С юбилеем, @randegerber. Не могу представить это путешествие ни с кем другим. Я люблю тебя!» — Подписала снимок счастливая Кроуфорд.