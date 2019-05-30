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«Не могу представить это путешествие с кем-то другим»: Синди Кроуфорд с мужем отмечают 21 год совместной жизни

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Синди Кроуфорд поздравила мужа Рэнди с годовщиной свадьбы

Фото: Instagram
Супермодель поделилась с поклонниками трогательным снимком и поздравила супруга с годовщиной свадьбы.

Весна, как известно, время перемен: кто-то уезжает жить в город мечты, кто-то начинает активно заниматься спортом и самообразованием, а кто-то женится или выходит замуж. В числе последних 21 год назад оказалась Синди Кроуфорд.

53-летняя американская супермодель поздравила в инстаграме своего мужа Рэнди Гербера с годовщиной свадьбы, опубликовав их нежное совместное фото, на котором молодые и счастливые возлюбленные целуются.

«Рада праздновать этот день уже 21 год! С юбилеем, @randegerber. Не могу представить это путешествие ни с кем другим. Я люблю тебя!» — Подписала снимок счастливая Кроуфорд.

Ее многочисленные поклонники не остались в стороне и сразу же начали поздравлять любимую пару: «Счастливой годовщины!», «Вы очень классные», «Поздравляю и желаю много счастливых лет совместной жизни», «С годовщиной! 21 год любви!», «Какая вдохновляющая пара! Поздравляю с годовщиной!».

К своему большому счастью Синди Кроуфорд шла медленными, но уверенными шагами: сначала она с отличием окончила старшую школу и поступила в университет, где изучала химическую технологию, однако вскоре учебу пришлось бросить ради карьеры модели, которая в будущем принесла ей успех и известность на многие годы. В 25 лет Синди вышла замуж за известного актера Ричарда Гира, однако спустя 4 года пара развелась: богатый и популярный муж не хотел заводить детей, в то время как Кроуфорд готова была жертвовать карьерой ради тихого семейного счастья.

Остаться известной моделью и завести крепкую семью Синди удалось вместе с Рэнди Гербером, с которым она в этом году и отмечает годовщину совместной жизни. В далеких 80-ых пара познакомилась на съемках рекламы нижнего белья и купальников. Они долго дружили, после — пробовали встречаться, однако на тот момент быть вместе для них оказалось слишком сложной задачей: Синди и Рэнди разошлись и стали строить карьеру и личную жизнь отдельно друг от друга.

Гербер начинал свою профессиональную деятельность как манекенщик, однако с возрастом мужчина решил зарабатывать с помощью собственного бизнеса: он стал владельцем множества ресторанов и ночных клубов в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Встретившись вновь спустя долгое время разлуки, между бывшими возлюбленными снова разгорелся роман, который в 1998 году привел к свадьбе.

Через год родился первый ребенок Синди и Рэнди — сын Пресли, а еще через пару лет на свет появилась дочка Кайя. Счастливая семья, несмотря на то, что дети уже выросли и строят свою жизнь, часто появляется вместе на светских мероприятиях и поддерживает очень теплые отношения друг с другом, чем не скрываясь делится в социальных сетях.

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: Instagram

Видео: YouTube / Glamour Russia, Vogue Russia

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