Симоньян нежно поздравила Кеосаяна с 55-летием: «Ты нестареюще красив и юношески страстен»

«Pдоровья на многая лета и не уставай жить! Марго? отмечайте от души!», — поздравил Стас Михайлов. «Как красиво написано и чувствуется что от души. Здоровья вашему супругу», «Как откровенно и искреннее. Мы о вас многое узнали. С днем рождения, Тигран», «Я позавидовала вам и вашему мужу одновременно, что вы есть друг у друга! Какое чувственное, благодарное, восхитительное поздравление! Долгие, долгие лета вам!», — прокомментировали подписчики.

Поздравила отца и старшая дочь Александра. «В этот раз не так многословно, как в прошлый, но ты должен знать, что каждое слово тут — абсолютная правда.

Этот год помог мне понять, насколько мы должны быть благодарны каждую секунду каждого дня за то, что у нас есть. За вещи, к которым мы, по обыкновению неблагодарные, относимся как к должному, не понимая, как нам повезло.

Мне повезло, что у меня есть здоровые родители (Слава Богу!), есть семья и даже два(!) дома, в которых меня всегда ждут самые родные. А надо ли добавлять, насколько космически я счастлива, что у меня есть папа, которого я часто вижу, могу обсудить любые темы (ну, почти любые) и конечно же посмеяться до боли в теле?

Будь здоров и рядом и дальше, я уж очень тебя прошу. Нам еще много о чем надо перетереть и посмеяться», — написала она в Instagram.