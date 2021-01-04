Симоньян нежно поздравила Кеосаяна с 55-летием: «Ты нестареюще красив и юношески страстен»
Фото: www.instagram.com/m_simonyan/
4 января режиссеру и телеведущему Тиграну Кеосаяну исполнилось 55 лет. Маргарита Симоньян нежно поздравила его с юбилеем, перечислив качества любимого, о которых, по ее мнению, он не догадывается.
«Ты не знаешь, что ты добрый, жалостливый, милосердный и чувствительный до сентиментальности. Что ты умеешь прощать и понимать. Что ты — веселье нашего дома. Что, когда Марьяша ночует у нас в спальне, она расстраивается, если ты выходишь покурить, потому что "я без папы не засну". Что ты нестареюще красив и юношески страстен. Ты не знаешь, а я знаю. С днем рождения, любимый!», — написала она в Instagram.
«Pдоровья на многая лета и не уставай жить! Марго? отмечайте от души!», — поздравил Стас Михайлов. «Как красиво написано и чувствуется что от души. Здоровья вашему супругу», «Как откровенно и искреннее. Мы о вас многое узнали. С днем рождения, Тигран», «Я позавидовала вам и вашему мужу одновременно, что вы есть друг у друга! Какое чувственное, благодарное, восхитительное поздравление! Долгие, долгие лета вам!», — прокомментировали подписчики.
Поздравила отца и старшая дочь Александра. «В этот раз не так многословно, как в прошлый, но ты должен знать, что каждое слово тут — абсолютная правда.
Этот год помог мне понять, насколько мы должны быть благодарны каждую секунду каждого дня за то, что у нас есть. За вещи, к которым мы, по обыкновению неблагодарные, относимся как к должному, не понимая, как нам повезло.
Мне повезло, что у меня есть здоровые родители (Слава Богу!), есть семья и даже два(!) дома, в которых меня всегда ждут самые родные. А надо ли добавлять, насколько космически я счастлива, что у меня есть папа, которого я часто вижу, могу обсудить любые темы (ну, почти любые) и конечно же посмеяться до боли в теле?
Будь здоров и рядом и дальше, я уж очень тебя прошу. Нам еще много о чем надо перетереть и посмеяться», — написала она в Instagram.
Тигран Кеосаян 21 год прожил в браке с первой женой, актрисой Аленой Хмельницкой. У супругов родились дочери Александра и Ксения. Сейчас режиссер живет с Маргаритой Симоньян и растит с ней Марьяну, Баграта и Маро. Официально они не женаты.
Фото и видео: Instagram Маргариты Симоньян, Александры Кеосаян
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