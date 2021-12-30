Сильно состарился и располнел: поклонники не узнали Дмитрия Диброва

В мае 2020 года Дмитрий Дибров перенес инсульт. Возможно, именно поэтому он так изменился внешне. После перенесенного заболевания телеведущий написал автобиографическую книгу о внутренней кухне «Останкино», где проработал более 30 лет.

Напомним, что Дмитрий и Полина поженились в 2009 году. Тогда избраннице телеведущего было всего 19 лет. В 2010-м у пары родился первый сын, которого назвали Александром. В 2013 году в семье появился второй ребенок Федор, а в 2015-м третий — Илья.