Сильно состарился и располнел: поклонники не узнали Дмитрия Диброва
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Lev Ilyin/Global Look Press
На видео заметно, что ведущий программы «Кто хочет стать миллионером» набрал вес и резко поседел. Еще и образ Дибров подобрал не самый удачный. Подтяжки на брюках и шарф-лапшичка добавили ему возраста.
«Такой смешной этот дедушка», «Кто этот дедушка? Еще пробует веселиться. Это Ваш отец?», «Дибров совсем дед! Особенно с подтяжками», «А это что за дедуля в кадре?», «Молодец отец, в его возрасте так зажигает», — фолловеры Полины даже думали, что она позвала на вечеринку своего отца или деда, но никак не ожидали, что это ее муж.
В мае 2020 года Дмитрий Дибров перенес инсульт. Возможно, именно поэтому он так изменился внешне. После перенесенного заболевания телеведущий написал автобиографическую книгу о внутренней кухне «Останкино», где проработал более 30 лет.
Напомним, что Дмитрий и Полина поженились в 2009 году. Тогда избраннице телеведущего было всего 19 лет. В 2010-м у пары родился первый сын, которого назвали Александром. В 2013 году в семье появился второй ребенок Федор, а в 2015-м третий — Илья.
Фото: GlobalLookPress