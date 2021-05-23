Сильно похудевший Шура не боится стареть: «У меня хорошие косметологи»

Прошли те времена, когда пресса обсуждала лишний вес популярного в конце 90-х поп-исполнителя Шуры. В последнее время 46-летний Александр Медведев демонстрирует стройную фигуру и сияющий вид. Очевидно, что сбросивший 40 лишних килограммов артист следит за тургором кожи, что очень важно для тех, кто активно худеет.

На вопрос корреспондента передачи «Однажды» на НТВ, не страшно ли ему стареть, Шура ответил: «Да нееет! Мне весело! У меня просто хорошие косметологи, с которыми не страшно стареть».