Сильно похудевший Шура не боится стареть: «У меня хорошие косметологи»
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @shuramedvedev / Instagram
Прошли те времена, когда пресса обсуждала лишний вес популярного в конце 90-х поп-исполнителя Шуры. В последнее время 46-летний Александр Медведев демонстрирует стройную фигуру и сияющий вид. Очевидно, что сбросивший 40 лишних килограммов артист следит за тургором кожи, что очень важно для тех, кто активно худеет.
На вопрос корреспондента передачи «Однажды» на НТВ, не страшно ли ему стареть, Шура ответил: «Да нееет! Мне весело! У меня просто хорошие косметологи, с которыми не страшно стареть».
Фото: Кадр из видео
Артист активно работает и над своей улыбкой - выбитые когда-то верхние передние зубы восстановлены, скоро Шура сможет похвастаться и идеальной нижней челюстью.
Как вам изменения во внешности звезды?
Фото: Instagram, кадры из видео
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