Григорий Лепс похудел на 15 кг после стремительного развода
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Фото: www.starface.ru
Лепс, отработав серию новогодних выступлений, на днях спел для гостей закрытого мероприятия.
Организаторы предложили певцу после концерта провести несколько дней на курорте, чтобы посвятить время себе - отдохнуть, заняться спортом и просто набраться сил. Для Лепса забота о себе сейчас находится не на последнем месте: он заметно похудел, сбросил более 15 килограммов, однако точку на этом не ставит.
По словам продюсера, артист ежедневно проводит два часа в спортивном зале, где занимается под руководством личного тренера. «Сказал, что и голос после похудения стал ярче и лучше. Сейчас весит 73 кг, но планирует сбросить еще три килограмма», - цитирует «StarHit» продюсера Максима Берина. Напомним, что в декабре Григорий Лепс развелся с женой Анной. Пара прожила в браке 20 лет.
Фото: Instagram Григория Лепса