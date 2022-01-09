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Григорий Лепс похудел на 15 кг после стремительного развода

Артист, недавно переживший развод, заметно сбросил вес. Связано это в первую очередь с заботой о себе - Лепс много времени проводит в спортзале и активно занимается спортом. Свою отличную форму певец продемонстрировал публике на закрытом концерте в Куршевеле.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Григорий Лепс в прекрасной творческой и физической форме

Фото: www.starface.ru

Лепс, отработав серию новогодних выступлений, на днях спел для гостей закрытого мероприятия.

Организаторы предложили певцу после концерта провести несколько дней на курорте, чтобы посвятить время себе - отдохнуть, заняться спортом и просто набраться сил. Для Лепса забота о себе сейчас находится не на последнем месте: он заметно похудел, сбросил более 15 килограммов, однако точку на этом не ставит.

По словам продюсера, артист ежедневно проводит два часа в спортивном зале, где занимается под руководством личного тренера. «Сказал, что и голос после похудения стал ярче и лучше. Сейчас весит 73 кг, но планирует сбросить еще три килограмма», - цитирует «StarHit» продюсера Максима Берина. Напомним, что в декабре Григорий Лепс развелся с женой Анной. Пара прожила в браке 20 лет.

Фото: Instagram Григория Лепса

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