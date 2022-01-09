Григорий Лепс похудел на 15 кг после стремительного развода

Организаторы предложили певцу после концерта провести несколько дней на курорте, чтобы посвятить время себе - отдохнуть, заняться спортом и просто набраться сил. Для Лепса забота о себе сейчас находится не на последнем месте: он заметно похудел, сбросил более 15 килограммов, однако точку на этом не ставит.