Сильно похудевшего Жору Крыжовникова спутали со Скриптонитом
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Фото: Пресс-служба
Создатель сериала «Звоните ДиКаприо!» и комедии «Горько!» Жора Крыжовников удивил поклонников изменившимся виом. 42-летний кинематографист посетил «Кинотавр» в Сочи и предстал на одном из фестивальных событий сильно похудевшим.
И если без верхней одежды узнать режиссера было легко, то его снимки в кожаной куртке и надвинутой на глаза бейсболке многие определили как портреты рэпера Скриптонита. Тот, к слову, также нечасто появляется на публике и редко выкладывает свои фото в соцсети.
Отметим, что нвнешний «Кинотавр» Жора Крыжовников посетил без супруги. Актриса Юлия Александрова осталась дома вместе с их 11-летней дочерью Верой. Это породило слухи о разладе в паре, однако ни Александрова, ни Крыжовников по этому поводу не высказываются.
Фото и видео: пресс-служба; East News; @Телеканал КИНОТВ/YouTube