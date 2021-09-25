Сегодня в 18:49 1 мин.

Сильно похудевшего Жору Крыжовникова спутали со Скриптонитом

42-летний режиссер и драматург посетил «Кинотавр», где выступил в рамках одной из конференций. Прибывший на фестиваль без супруги, актрисы Юлии Александровой создатель комедии «Горько!» и сериала «Звоните ди Каприо» не стремился к вниманию прессы, но попал все-таки попал в объектив. И на фото, где похудевший режиссер предстал в черной курке и бейсболке, многие его распознать не смогли и в соцсетях спутали с рэпером Скриптонитом.