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Сильно похудевшего Жору Крыжовникова спутали со Скриптонитом

42-летний режиссер и драматург посетил «Кинотавр», где выступил в рамках одной из конференций. Прибывший на фестиваль без супруги, актрисы Юлии Александровой создатель комедии «Горько!» и сериала «Звоните ди Каприо» не стремился к вниманию прессы, но попал все-таки попал в объектив. И на фото, где похудевший режиссер предстал в черной курке и бейсболке, многие его распознать не смогли и в соцсетях спутали с рэпером Скриптонитом.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Режиссер Жора Крыжовников

Фото: Пресс-служба

Создатель сериала «Звоните ДиКаприо!» и комедии «Горько!» Жора Крыжовников удивил поклонников изменившимся виом. 42-летний кинематографист посетил «Кинотавр» в Сочи и предстал на одном из фестивальных событий сильно похудевшим.

И если без верхней одежды узнать режиссера было легко, то его снимки в кожаной куртке и надвинутой на глаза бейсболке многие определили как портреты рэпера Скриптонита. Тот, к слову, также нечасто появляется на публике и редко выкладывает свои фото в соцсети.

Отметим, что нвнешний «Кинотавр» Жора Крыжовников посетил без супруги. Актриса Юлия Александрова осталась дома вместе с их 11-летней дочерью Верой. Это породило слухи о разладе в паре, однако ни Александрова, ни Крыжовников по этому поводу не высказываются.

Фото и видео: пресс-служба; East News; @Телеканал КИНОТВ/YouTube