Сильно похудевшая Маргарита Симоньян раскрыла новые детали диеты: «Есть хочется, терплю»

«Продолжаю отвечать на ваши вопросы о моей диете. Основные правила такие:

Сладости не ем вообще. Первый раз в день ем в 11.00-13.00, независимо от того, когда просыпаюсь. Все, что хочу (кроме сладкого). Пельмени, пиццу, пасту, фрукты — все, что хочется, и в любом количестве. Второй раз в день ем тогда, когда проголодаюсь. Часов в 17-19. В это время ем только небольшую порцию белка. Без овощей, только рыбу или мясо, курицу, морепродукты. После чего ничего не ем до следующего дня. Пить несладкие напитки можно в любое время, сколько угодно. Вино или пиво тоже можно, но без закуски.

Так я похудела на 20 кг примерно за полгода. Хочется ли мне есть после 17.00? Хочется, конечно. Терплю. Полезно ли так питаться? Не знаю. Ученые периодически меняют показания. То полезно голодать, то есть часто и дробно. Я делаю так, как мне подходит. Калории я не считаю и не верю в их подсчет. Проверено на себе: если с утра есть любое количество калорий (я могу и два чизбургера с жареной картошкой съесть с утра), а потом — только небольшое количество белка и один раз, то худеешь. Как-то я пробовала диету "на калориях" — неделю ела то, что привозили из известной "диетной фирмы", всего 800 калорий в день. В итоге всю неделю мучилась зверским голодом, чувствовала слабость, раздражительность, полное отсутствие энергии, а похудела за эту неделю всего на 400 граммов. На моей диете, если я с утра ем не чизбургеры, а, скажем, яичницу с говяжьей тушенкой, а в обед — куриную грудку, у меня за день может килограмм уйти. ⠀ Занимаюсь ли я спортом? Нет. И не люблю, и времени нет. Я пробовала себя заставлять, но "на спорте" у меня просыпался зверский голод, и такую диету держать не получалось — в итоге от любого спорта килограммы только росли. Тут все индивидуально, видимо, — я никому не даю советы, просто делюсь своим опытом», — подробно рассказала Маргарита Симоньян.

Напомним, троих детей Маргарита родила от режиссера Тиграна Кеосаяна, с которым живет с 2012 года.