Сильно исхудавший внук Аллы Пугачевой озадачил поклонников
Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press
Старший внук Аллы Пугачевой никогда не отличался пышными формами, однако в этот раз, кажется, превзошел сам себя. Никита Пресняков вместе с женой Аленой появился на юбилее Филиппа Киркорова и сразу же обратил на себя внимание. Для выхода в свет супруги выбрали эффектные образы. Никита предпочел минималистичный черный костюм, нестандартные украшения и солнцезащитные очки, а его супруга — серебристый топ с открытой спиной, облегающие черные брюки и дизайнерские лодочки с узнаваемой декоративной пряжкой.
Фото: пресс-служба
Присутствующие отметили, что Пресняков-младший выглядел изможденным и сильно похудевшим. Возможно, на него так повлияли многочисленные репетиции и выступления в шоу «Маска», ведь участникам приходится носить тяжелые костюмы и выкладываться по полной.
К слову, Никита не отправился вслед за своими звездными родственниками за границу, а вместе с супругой предпочел остаться в России. В марте он отправился в непродолжительный отпуск в Сочи, а после снова вернулся в Москву.
Фото: Global Look Press; пресс-служба