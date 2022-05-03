Сильно исхудавший внук Аллы Пугачевой озадачил поклонников

Присутствующие отметили, что Пресняков-младший выглядел изможденным и сильно похудевшим. Возможно, на него так повлияли многочисленные репетиции и выступления в шоу «Маска», ведь участникам приходится носить тяжелые костюмы и выкладываться по полной.

К слову, Никита не отправился вслед за своими звездными родственниками за границу, а вместе с супругой предпочел остаться в России. В марте он отправился в непродолжительный отпуск в Сочи, а после снова вернулся в Москву.