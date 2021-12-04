Сиделка покойной Нины Ургант рассказала о ее смерти

Сиделка Нины Николаевны заглянула в одну из спален в роскошной квартире звезды фильма «Укротитель тигров», где и нашла актрису. Женщина немедленно вызвала полицию и скорую, которая констатировала смерть артистки.

«Нина Ургант находилась в кровати в последней четвертой комнате квартиры. По словам ее помощницы, у нее была болезнь Паркинсона. Заявку передали в скорую помощь. О происшествии доложили в следственный отдел Адмиралтейского района», — сообщил источник KP.RU.

Великая Нина Ургант на протяжении десяти лет страдала от болезни Паркинсона, из-за чего ей пришлось завершить свою актерскую карьеру. В последние пару лет любимая бабушка Ивана Урганта практически не выходила из дома и чувствовала себя неважно. А летом этого года и вовсе перестала вставать с кровати.

Несмотря на просьбы внука переехать жить в Москву Нина Ургант решила остаться жить в своей квартире на Крюковом канале в Петербурге. В 2011 году актриса рассказывала о болезни и уже тогда периодически забывала имена своих детей и внуков.

«Как тяжело с этим жить, вы себе не представляете! Я больше не могу сниматься, водить машину, вообще жить полноценной жизнью. Может быть, можно временно облегчить мое состояние, если снова лечь в больницу на капельницы, но я уже так устала от стен медицинских учреждений, да и, честно говоря, потеряла веру во врачей. Меня уже никто не спасет», — вспоминала Нина.