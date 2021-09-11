Шведской семье не разрешили назвать ребенка в честь российского президента
Пара из Швеции планировала назвать своего новорожденного сына «Владимир Путин» и подала соответствующую заявку в Шведское налоговое агентство. Однако, родителям было отказано в регистрации необычного имени. По шведским законам власти имеют на это право, если сочтут, что оно может в будущем доставить ребенку определенные неудобства.
Как сообщает радиостанция Sveriges Radio супружеская пара из муниципалитета Лахольм была расстроена решением налогового управления и теперь им придется подавать новую заявку с другим именем.
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В Швеции существуют три причины для отказа в регистрации имени: если оно является оскорбительным, может представлять опасность для носителя и если имя явно схоже с фамилией.
Представители агентства не назвали истинную причину отказа, но она может быть вполне очевидна. К мальчику с именем российского лидера в будущем явно могли быть вопросы. Несмотря на это, в Швеции уже проживает двое граждан с именем «Путин» и несколько тысяч «Владимиров».
Фото: Depositphotos, Global Look Press