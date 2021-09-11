Шведской семье не разрешили назвать ребенка в честь российского президента

В Швеции существуют три причины для отказа в регистрации имени: если оно является оскорбительным, может представлять опасность для носителя и если имя явно схоже с фамилией.

Представители агентства не назвали истинную причину отказа, но она может быть вполне очевидна. К мальчику с именем российского лидера в будущем явно могли быть вопросы. Несмотря на это, в Швеции уже проживает двое граждан с именем «Путин» и несколько тысяч «Владимиров».