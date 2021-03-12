Шведская принцесса Виктория и ее супруг Даниэль заразились коронавирусом

Как уточнили в королевском дворе, принцесса и принц переносят коронавирус в легкой форме, их состояние оценивают как хорошее. Отменено празднование именин наследной принцессы, которое хотели провести в узком кругу 12 марта. Король и королева Швеции сделали прививки от коронавируса.

Принцесса Швеции Виктория вышла замуж за своего бывшего личного тренера по фитнесу Даниэля Вестлинга 19 июня 2010 года, в 34-ю годовщину бракосочетания родителей принцессы. Среди более тысячи гостей были члены 18 королевских семей, в том числе президенты Финляндии и Исландии. После объявления Виктории и Даниэля мужем и женой супруг кронпринцессы получил титул «Принц Даниэль, герцог Вестеретландский».