Шведская принцесса Виктория и ее супруг Даниэль заразились коронавирусом
Фото: picture-alliance.com
В среду, 10 марта, у наследной принцессы появились симптомы простуды. Врачи взяли у нее пробы для теста на COVID-19, и он оказался положительным. Кроме того, выяснилось, что коронавирусом болеет и супруг Виктории — Даниэль. На самоизоляцию вместе с родителями отправились их дети — принцесса Эстель и принц Оскар. Вся семья находится под пристальным наблюдением медиков.
Как уточнили в королевском дворе, принцесса и принц переносят коронавирус в легкой форме, их состояние оценивают как хорошее. Отменено празднование именин наследной принцессы, которое хотели провести в узком кругу 12 марта. Король и королева Швеции сделали прививки от коронавируса.
Принцесса Швеции Виктория вышла замуж за своего бывшего личного тренера по фитнесу Даниэля Вестлинга 19 июня 2010 года, в 34-ю годовщину бракосочетания родителей принцессы. Среди более тысячи гостей были члены 18 королевских семей, в том числе президенты Финляндии и Исландии. После объявления Виктории и Даниэля мужем и женой супруг кронпринцессы получил титул «Принц Даниэль, герцог Вестеретландский».
Фото: picture-alliance.com
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!