Шварценеггер и его жена перед разводом делят имущество стоимостью 400 миллионов долларов

Стоимость имущества пары оценивается в 400 миллионов долларов, которое теперь должно быть поделено пополам. К счастью, детей паре делить не придется – все они уже взрослые.

На развод пара подала после того, как в 2011 году стало известно, что у актера есть внебрачный ребенок от их домработницы. До этого он и Мария Шрайвер, журналистка и родственница Кеннеди, прожили в браке 25 лет. У пары родилось четверо детей.