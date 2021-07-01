Шварценеггер и его жена перед разводом делят имущество стоимостью 400 миллионов долларов
Сейчас дело близится к концу. Последней проблемой остается имущество. Брачного договора у пары не было, поэтому процедуры сильно затянулись.
Однако на этой неделе стало известно, что Шварценеггер подал заявление о раскрытии информации – это указывает на то, что совсем скоро пара урегулирует все вопросы.
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Фото: @schwarzenegger
Заявление, однако, «должно быть передан другой стороне до или во время заключения соглашения, которое разрешает вопросы собственности или поддержки». Об 'mjv сообщает издание The Blust.
Стоимость имущества пары оценивается в 400 миллионов долларов, которое теперь должно быть поделено пополам. К счастью, детей паре делить не придется – все они уже взрослые.
На развод пара подала после того, как в 2011 году стало известно, что у актера есть внебрачный ребенок от их домработницы. До этого он и Мария Шрайвер, журналистка и родственница Кеннеди, прожили в браке 25 лет. У пары родилось четверо детей.
Фото: Instagram Арнольда Шварценеггера
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