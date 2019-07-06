Шутки на миллион: СМИ выяснили, сколько зарабатывают Галкин, Петросян и другие юмористы

Артисты «Кривого зеркала» и «Аншлага» получают от 150 до 400 тысяч рублей за одно выступление.

Издание отмечает, что стоимость выступления коллектива на частном мероприятии, например, Comedy Woman или «Уральских пельменей», начинается от полутора миллионов рублей за 30-40 минут. В то же время сольное выступление Юлии Михалковой из «Уральских пельменей» обойдется заказчику в 12 тысяч евро (приблизительно 858 тысяч рублей).