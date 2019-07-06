Шутки на миллион: СМИ выяснили, сколько зарабатывают Галкин, Петросян и другие юмористы

Российские юмористы — желанные гости на корпоративах. «Комсомольская правда» выяснила, сколько стоят выступления самых популярных представителей разговорного жанра. По информации издания, самый высокий гонорар получает Максим Галкин. За одно выступление супруг Аллы Пугачевой получает 3,5 миллиона рублей (50 тысяч евро). Чуть дешевле обойдется выступление Александра Реввы — 2 миллиона рублей. Старожил юмористической сцены Евгений Петросян готов выступить за 700 тысяч рублей.
Артисты «Кривого зеркала» и «Аншлага» получают от 150 до 400 тысяч рублей за одно выступление.
Издание отмечает, что стоимость выступления коллектива на частном мероприятии, например, Comedy Woman или «Уральских пельменей», начинается от полутора миллионов рублей за 30-40 минут. В то же время сольное выступление Юлии Михалковой из «Уральских пельменей» обойдется заказчику в 12 тысяч евро (приблизительно 858 тысяч рублей).
Самым недорогим можно назвать выступление «Новых русских бабок» — Цветочек и Матрена в течение часа развлекут гостей за 500 тысяч рублей.
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram
Видео: YouTube
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