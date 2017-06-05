Актриса дала большое интервью глянцевому журналу

Известная российская актриса Юлия Пересильд предпочитает скрывать личную жизнь. В Instagram звезды «Битвы за Севастополь» нет фотографий с детьми, а вокруг имени отца девочек витают слухи и домыслы.

В недавнем интервью журналу Marie Claire Юлия рассказала о том, кто же все-таки отец ее дочерей. «Отец моих детей – Алексей Учитель. В очереди в магазине, наверное, видели… И конечно, Алексей хороший отец, который заботится о дочерях», — с присущей ей иронией актриса ответила на вопросы журналиста.

Публикация от Julia Peresild (@juliaperesild) Июн 5 2017 в 10:31 PDT

Тем не менее, Юлия вновь подчеркнула, что ненавидит говорить о личной жизни. Более того, актриса недоумевает, когда близкие ей люди делятся сокровенным со СМИ: «Иногда коллеги женятся, выходят замуж и потом выкладывают это все на обложки. И если это люди мне близкие, я думаю: «Ай, мамочка! Зачем вы это сделали?»»

Напомним, не так давно Юлию Пересильд записали в возможные невесты Романа Абрамовича. Кроме того, ей приписывали романы с Евгением Цыгановым, Евгением Мироновым и даже Владимиром Путиным.