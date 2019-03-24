Шура рассказал о сотрудничестве со Светланой Сургановой

Несколько лет назад экс-участница «Ночных снайперов», а ныне лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова записала дуэт с одним из самых эпатажных эстрадных певцов — Шурой (настоящее имя Александр Медведев — прим.ред.). Для многих этот дуэт стал удивлением — что может связывать романтично-поэтичную рок-певицу и представителя поп-музыки. Как оказалось, в свое время оба музыканта в одиночку боролись с тяжелейшими онкологическими заболеваниями и выиграли эту борьбу.

Сегодня, 24 марта, в эфире Пятого канала вышел документальный фильм «Моя правда. Светлана Сурганова. Несломленная», одним из героев которого стал именно Шура. Артист рассказал, как возникла идея дуэта со Светланой: «Эта песня у меня лежала четыре года. Как-то ее (Свету) даже в рассмотрение не брал, она же рокер немного. Мы как-то сидели, общались после концерта, и я говорю: «Свет, ну посмотри, вот песня есть». Она схватила и сказала: «Шурик, это наша песня». У меня аж мороз пошел. Она ревет, я реву, мы ревем, и думаю, зачем я ее, бедную, дергаю».