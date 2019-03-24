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Шура рассказал о сотрудничестве со Светланой Сургановой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Светлана Сурганова

Фото: Darya Orlova/Globallookpress.com
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Эпатажный певец стал одним из героев фильма, посвященного лидеру группы «Сурганова и оркестр».

Несколько лет назад экс-участница «Ночных снайперов», а ныне лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова записала дуэт с одним из самых эпатажных эстрадных певцов — Шурой (настоящее имя Александр Медведев — прим.ред.). Для многих этот дуэт стал удивлением — что может связывать романтично-поэтичную рок-певицу и представителя поп-музыки. Как оказалось, в свое время оба музыканта в одиночку боролись с тяжелейшими онкологическими заболеваниями и выиграли эту борьбу.

Сегодня, 24 марта, в эфире Пятого канала вышел документальный фильм «Моя правда. Светлана Сурганова. Несломленная», одним из героев которого стал именно Шура. Артист рассказал, как возникла идея дуэта со Светланой: «Эта песня у меня лежала четыре года. Как-то ее (Свету) даже в рассмотрение не брал, она же рокер немного. Мы как-то сидели, общались после концерта, и я говорю: «Свет, ну посмотри, вот песня есть». Она схватила и сказала: «Шурик, это наша песня». У меня аж мороз пошел. Она ревет, я реву, мы ревем, и думаю, зачем я ее, бедную, дергаю».

Напомним, в 1997 году Светлане Сургановой был поставлен диагноз «рак кишечника». Как сейчас признается певица и композитор, она до последнего оттягивала свой визит к врачу, даже когда чувствовала, что «назревает катастрофа». Артистка перенесла несколько сложнейших операций и клиническую смерть. Более того, в течение восьми лет Светлана являлась стомированной больной и каждый день была вынуждена посещать больницу. В 2005 году Сурганова узнала, что болезнь полностью отступила. Начало нового этапа в жизни артистка отметила своеобразно - побрилась налысо: «Мне хотелось обновиться».

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Ekaterina Tsvetkova, Anatoly Lomokhov, Alexei Rodin, Darya Orlova, Nadezhda Lebedeva/Globallookress, Instagram

Видео: YouTube / SurganovaOfficial, 30Avesta

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