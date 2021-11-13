Шура рассказал, как болезнь и деньги изменили его жизнь
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @shuramedvedev/Instagram
Певец рассказал, что в начале карьеры он слишком быстро стал знаменитым. Звездная болезнь и большое количество денег надломили артиста, он стал эгоистичным и зависимым от наркотических веществ человеком.
«Шура в 90-х — это человек, который ходил по головам, который никого ни во что не ставил. Такие абсолютные нарциссизм и эгоизм к тому же были. А онкозаболевание дало переосмысление всей жизни, всех своих поступков. Когда прошла химиотерапия, я сделал выводы, каким я должен быть и насколько благодарным людям — не на словах, а на деле», — вспоминает Шура.
Спустя почти 30 лет артист остается популярным и любимым многими российским исполнителем. Правда теперь, зарабатывать такие же гонорары, как и раньше, становиться все сложнее. Конкуренция между молодыми артистами и звездами нулевых очень большая. «Тогда носили мешками деньги, сейчас они достаются тяжелее».
Но Шура старается оставаться «на плаву». После перенесенной болезни звезда вернулся к работе и в этом году участвует в шоу «Суперстар!» на телеканале НТВ. А также приобрел новую квартиру в ипотеку, в которую планирует заехать после завершения ремонта.
Полное интервью с Шурой читайте на Passion.ru.
Фото и видео: Instagram