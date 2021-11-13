Шура рассказал, как болезнь и деньги изменили его жизнь

Певец рассказал, что в начале карьеры он слишком быстро стал знаменитым. Звездная болезнь и большое количество денег надломили артиста, он стал эгоистичным и зависимым от наркотических веществ человеком.

«Шура в 90-х — это человек, который ходил по головам, который никого ни во что не ставил. Такие абсолютные нарциссизм и эгоизм к тому же были. А онкозаболевание дало переосмысление всей жизни, всех своих поступков. Когда прошла химиотерапия, я сделал выводы, каким я должен быть и насколько благодарным людям — не на словах, а на деле», — вспоминает Шура.