Шура прокомментировал свой «болезненный внешний вид»: «Что обо мне только не придумали»

«Милые мои, никакие ваши комментарии подтирать ни я, ни мой директор не будет! Пишите и дальше! Своей жизни нет, так вы в моей покопайтесь — умнички! Всем своим — пламенный привет, я вас люблю, и не тратьте свои силы, чтобы этим чертям что-то доказать! Спасибо вам, за Вашу любовь и преданность, каждое Ваше слово, меня вдохновляет! Любите и будьте счастливы!» — добавил Шура.

Артист отметил, что сейчас находится в дорогом и красивом месте, но где именно говорить не стал.

Напомним, что несколько лет назад музыкант смог победить рак, а также в юности боролся с наркотической и алкогольной зависимостью. Сейчас артист ведет здоровый образ жизни и чувствует себя как никогда хорошо.