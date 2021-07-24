Шура прокомментировал свой «болезненный внешний вид»: «Что обо мне только не придумали»
На днях в сети бурную реакцию вызвал снимок 46-летнего артиста с актрисой Эвелиной Бледанс. На фото исполнитель хита «Не верь слезам» выглядит очень худым. Особенно на фоне звездной подруги с формами.
Подписчики звезды стали предполагать различные версии, вплоть до тяжелого заболевания, которым якобы страдает Шура. Но артист отрицает любые версии фанатов и сообщает, что у него все в порядке.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @shuramedvedev/Instagram
«Доброго утра всех меня любящих и не очень… читаю все ваши комменты и диву даюсь, что обо мне только не придумали — рак (был давно) болею, жир отрезал, под наркотой похудел, сплю со всеми подряд, все болезни подхватил, не так за грудь держусь», — написала певец в своем Instagram.
«Милые мои, никакие ваши комментарии подтирать ни я, ни мой директор не будет! Пишите и дальше! Своей жизни нет, так вы в моей покопайтесь — умнички! Всем своим — пламенный привет, я вас люблю, и не тратьте свои силы, чтобы этим чертям что-то доказать! Спасибо вам, за Вашу любовь и преданность, каждое Ваше слово, меня вдохновляет! Любите и будьте счастливы!» — добавил Шура.
Артист отметил, что сейчас находится в дорогом и красивом месте, но где именно говорить не стал.
Напомним, что несколько лет назад музыкант смог победить рак, а также в юности боролся с наркотической и алкогольной зависимостью. Сейчас артист ведет здоровый образ жизни и чувствует себя как никогда хорошо.
Фото и видео: Instagram
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