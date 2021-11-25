Шура прокомментировал слухи о разводе Пугачевой и Галкина
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Шура в беседе с изданием «Собеседник» высказался о многочисленных слухах, которые ходят по поводу разрыва Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина. Подтверждать их он не стал и очень удивился.
«Впервые об этом слышу. Могу сказать только одно: жаль, что людям все время хочется влезть в чужую счастливую жизнь!», — заявил певец.
На шоу «Суперстар!» музыкант исполнил песню Примадонны «Белый снег». Он отметил, что спрашивал у Галкина разрешения спеть эту композицию, и признался, что ему очень важна реакция Аллы Борисовны.
«Мы к нему долго готовились, я даже написал Максиму Галкину, чтобы он передал Алле Борисовне, что я буду исполнять ее песню "Белый снег". Бесспорно, Пугачеву ни переплюнуть, ни перепеть невозможно, но я считаю, что мне удалось привнести свое личное видение в композицию. Жюри сказали, что я им не понравился своими "рыками". Но ведь в этом весь я! Когда работал над номером, всегда думал о том, как отреагирует Алла Борисовна прежде всего», — отметил он.
Фото: Global Look press