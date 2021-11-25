Шура прокомментировал слухи о разводе Пугачевой и Галкина

Шура в беседе с изданием «Собеседник» высказался о многочисленных слухах, которые ходят по поводу разрыва Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина. Подтверждать их он не стал и очень удивился.

«Впервые об этом слышу. Могу сказать только одно: жаль, что людям все время хочется влезть в чужую счастливую жизнь!», — заявил певец.