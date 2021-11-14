Шумная вечеринка в особняке и звездные гости: как Ди Каприо отметил 47-й день рождения

Близкий друг актера рэпер Снуп Догг опубликовал несколько фото и видео с вечеринки, на которых видно, что празднование прошло очень шумно и весело.

Гости танцевали под музыку, а Лео старался уделить внимание каждому. Артист даже успел обсудить несколько вопросов с друзьями из своего благотворительного фонда, который занимается вопросами окружающей среды и экологической обстановкой в мире.

Леонардо Ди Каприо родился в 1974 году и является одним из самых востребованных актеров в Голливуде. Фильмы с артистом имеют колоссальный успех. Свою карьеру артист начала в возрасте 16 лет в 1991 году в комедийном фильме ужасов «Зубастики 3».