Шумная вечеринка в особняке и звездные гости: как Ди Каприо отметил 47-й день рождения
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Фото: @snoopdogg/Instagram
Артист решил отпраздновать свой день рождения на день позже, в пятницу. В дом были приглашены звезды мировой величины, в числе которых Бейонсе с супругом Jay-Z, Роберт Паттинсон и его возлюбленная Сьюки Уотерхаус, основатель Amazon Джефф Безос со своей девушкой Лорен Санчес и, конечно, возлюбленная артиста модель Камила Морроне.
Близкий друг актера рэпер Снуп Догг опубликовал несколько фото и видео с вечеринки, на которых видно, что празднование прошло очень шумно и весело.
Гости танцевали под музыку, а Лео старался уделить внимание каждому. Артист даже успел обсудить несколько вопросов с друзьями из своего благотворительного фонда, который занимается вопросами окружающей среды и экологической обстановкой в мире.
Леонардо Ди Каприо родился в 1974 году и является одним из самых востребованных актеров в Голливуде. Фильмы с артистом имеют колоссальный успех. Свою карьеру артист начала в возрасте 16 лет в 1991 году в комедийном фильме ужасов «Зубастики 3».
Фото и видео: Instagram, Picture-alliance