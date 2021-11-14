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Шумная вечеринка в особняке и звездные гости: как Ди Каприо отметил 47-й день рождения

11 ноября оскароносному актеру Леонардо Ди Каприо исполнилось 47 лет. Артист закатил шумную вечеринку в особняке в Беверли-Хиллз куда пригласил всю звездную тусовку Голливуда.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Снуп Догг и Леонардо Ди Каприо

Фото: @snoopdogg/Instagram

Артист решил отпраздновать свой день рождения на день позже, в пятницу. В дом были приглашены звезды мировой величины, в числе которых Бейонсе с супругом Jay-Z, Роберт Паттинсон и его возлюбленная Сьюки Уотерхаус, основатель Amazon Джефф Безос со своей девушкой Лорен Санчес и, конечно, возлюбленная артиста модель Камила Морроне.

День рождения Леонардо Ди Каприо

Близкий друг актера рэпер Снуп Догг опубликовал несколько фото и видео с вечеринки, на которых видно, что празднование прошло очень шумно и весело.

Гости танцевали под музыку, а Лео старался уделить внимание каждому. Артист даже успел обсудить несколько вопросов с друзьями из своего благотворительного фонда, который занимается вопросами окружающей среды и экологической обстановкой в мире.

Леонардо Ди Каприо родился в 1974 году и является одним из самых востребованных актеров в Голливуде. Фильмы с артистом имеют колоссальный успех. Свою карьеру артист начала в возрасте 16 лет в 1991 году в комедийном фильме ужасов «Зубастики 3».

Фото и видео: Instagram, Picture-alliance

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