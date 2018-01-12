Популярная актриса Алена Хмельницкая празднует 47-й день рождения.

Несколько дней назад Алена Хмельницкая, ее дочь и любимый мужчина, молодой бизнесмен Александр Синюшин, отправились на Гоа, чтобы отпраздновать Новый год, Рождество и день рождения актрисы. Сегодня, 12 января, ей исполняется 47 лет. «Ура!!! День рождения начинается!!! Спасибо за поздравления!!!», — написала звезда под серией ярких фотографий.

На одном из снимков Алена предстала в весьма откровенном бикини, удостоившись, помимо поздравлений, массы комплиментов. «Happy Birthday to me!!! Спасибо моим самым лучшим родителям на свете! Спасибо моим доченькам, спасибо моему любимому и моим друзьям за то, что я такая, какая есть, за то, что вы рядом со мной, радуетесь, переживаете и поддерживаете меня!!! Спасибо всем вам за ваши комментарии, поздравления, эта та обратная связь, которая мне необходима! Полетели дальше!))», — поблагодарила она в блоге.