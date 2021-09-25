Шукшина против Ивлеевой: телеведущая призывает закрыть новое дрэг-шоу «Королевские кобры»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Starface
Мария Шукшина уверена, что травести перфомансы развращают нравственные качества людей, а особенно опасны для детей. Несмотря на то, что на просмотр шоу будут допускаться только люди старше 18 лет, актриса считает его неуместным.
«Такие мероприятия, такие шоу относятся к развращенному смыслу и к развращенному уму», — считает Шукшина.
Мария добавила, что новое поколение имеет крайне развращенное сознание на почве бескультурья, которое, по ее мнению, продолжается уже около 30 лет.
«Наши духовно-нравственные ценности и традиции разрушают целенаправленно, и вот в результате мы это и имеем. Грустно. Дальше будет ещё хуже. Семьи уже не нужны, девочки живут с девочками, мальчики с мальчиками и взрослые мужчины с детьми, в общем, извращение, Содом и Гоморра, одним словом. Поэтому, конечно, это трагедия, это беда», — уверена звезда.
Телеведущая Настя Ивлеева на своей странице в Instagram активно анонсирует свой новый проект, который даст возможность множеству артистам травести сцены поделится с поклонниками своим творчеством.
Фото и видео: Instagram