Шукшина против Ивлеевой: телеведущая призывает закрыть новое дрэг-шоу «Королевские кобры»

Мария добавила, что новое поколение имеет крайне развращенное сознание на почве бескультурья, которое, по ее мнению, продолжается уже около 30 лет.

«Наши духовно-нравственные ценности и традиции разрушают целенаправленно, и вот в результате мы это и имеем. Грустно. Дальше будет ещё хуже. Семьи уже не нужны, девочки живут с девочками, мальчики с мальчиками и взрослые мужчины с детьми, в общем, извращение, Содом и Гоморра, одним словом. Поэтому, конечно, это трагедия, это беда», — уверена звезда.

Телеведущая Настя Ивлеева на своей странице в Instagram активно анонсирует свой новый проект, который даст возможность множеству артистам травести сцены поделится с поклонниками своим творчеством.