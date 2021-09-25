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Шукшина против Ивлеевой: телеведущая призывает закрыть новое дрэг-шоу «Королевские кобры»

Актриса Мария Шукшина крайне негативно высказалась в адрес нового проекта блогера и ведущей Насти Ивлеевой под названием «Королевские кобры». 36 дрэг-квин (переодетых в женщин мужчин) примут участие в конкурсе, где будут удивлять публику танцевальными выступлениями и необычными образами. Такая идея не понравилась народной артистке России, о чем она высказалась публично.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Мария Шукшина

Фото: Starface

Мария Шукшина уверена, что травести перфомансы развращают нравственные качества людей, а особенно опасны для детей. Несмотря на то, что на просмотр шоу будут допускаться только люди старше 18 лет, актриса считает его неуместным.

«Такие мероприятия, такие шоу относятся к развращенному смыслу и к развращенному уму», — считает Шукшина.

Настя Ивлеева представляет шоу «Королевские кобры»

Мария добавила, что новое поколение имеет крайне развращенное сознание на почве бескультурья, которое, по ее мнению, продолжается уже около 30 лет.

«Наши духовно-нравственные ценности и традиции разрушают целенаправленно, и вот в результате мы это и имеем. Грустно. Дальше будет ещё хуже. Семьи уже не нужны, девочки живут с девочками, мальчики с мальчиками и взрослые мужчины с детьми, в общем, извращение, Содом и Гоморра, одним словом. Поэтому, конечно, это трагедия, это беда», — уверена звезда.

Телеведущая Настя Ивлеева на своей странице в Instagram активно анонсирует свой новый проект, который даст возможность множеству артистам травести сцены поделится с поклонниками своим творчеством.

Фото и видео: Instagram