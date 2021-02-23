Шубская показала редкое фото внука Глаголевой: «Лучший хоккеист»

Анастасия Шубская и Александр Овечкин воспитывают двоих сыновей: Сережу, которому в августе исполнится три годика, и Илюшу, ему девять месяцев. В одном из своих интервью титулованный хоккеист признался, что всегда с особой теплотой и почтением относился к ныне покойной теще. Вера Глаголева скончалась в 2017 году, за год до появления младшего внука. Она так и не успела увидеть наследников от Анастасии. В честь 23 Февраля модель поделилась с поклонниками редким кадром с внуком Веры Глаголевой. Сережа предстал на снимке в хоккейной экипировке. Под фото Анастасия написала: «Дорогие Мужчины! С праздником! Желаю, чтобы каждый день приносил вам столько же счастья и радости, сколько нашему сыну приносит хоккей».