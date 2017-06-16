36-летняя актриса Наталья Бочкарева посвятила клип известному спортсмену

Не так давно известная актриса театра и кино Наталья Бочкарева, прославившаяся ролью супруги Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», решила попробовать свои силы в качестве певицы. Она записала несколько успешных композиций, релиз ее первой пластинки намечен на конец сентября 2017 года, и вот — пришло время для новых свершений. Актриса, окончившая курсы режиссеров, сняла собственный клип.

Дебютное видео певицы называется «Шторм» — по названию песни, которую она посвятила известному спортсмену, бойцу смешанного стиля Александру «Шторму» Шлеменко, участнику турниров Bellator MMA, недавнему триумфатору турнира M-1 Challenge 79. Именно его она пригласила на главную роль, а съемки провела в его родном Омске.

«Александр как боец - стихия, поэтому «Шторм» - это песня, которую я посвящаю людям, живущим по чести и достоинству, тем, кем двигает эта внутренняя стихия. Я под большим впечатлением и от Александра и от съемок клипа, ради которого мы участвовали в тренировочном процессе. Мое отношение к смешанным единоборствам, как к виду спорта, поменялось. Благодаря встрече с Александром Шлеменко мир перевернулся на 180 градусов. Александр настолько энергетически мощный человек, что зарядил меня на тренировки. Этот вид спорта мне близок по духу. Честно скажу, в бойцовских перчатках я оказалась впервые, и испытала сильнейший адреналин», — поделилась эмоциями Наталья.