Шпица в строгом жакете, Брик в стильном брючном костюме и другие звезды на премьере балета «Дракула. Начало»

Режиссер Алексей Голубев превратил знаменитый роман Брэма Стокера в кросс-жанровый спектакль, сочетающий в себе классический балет и мюзикл, синематограф и театр. Зрителей постановки поразили масштабные кино-проекции, невероятные па солистов балета - Ивана Васильева, Кристины Кретовой, Марии Виноградовой, Ивана Зайцева и потрясающий, удивительный вокал Ладислава Бубнара, ставшего голосом Дракулы.