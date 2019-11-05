Шпица в строгом жакете, Брик в стильном брючном костюме и другие звезды на премьере балета «Дракула. Начало»
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Пресс-служба
В Кремле состоялась мировая премьера балета «Дракула. Начало» режиссера Алексея Голубева.
Среди звездных гостей премьеры были замечены Егор Кончаловский, Евгения Брик, Владимир Яглыч, Катерина Шпица, Диана Арбенина, Мария Вебер и многие другие.
Режиссер Алексей Голубев превратил знаменитый роман Брэма Стокера в кросс-жанровый спектакль, сочетающий в себе классический балет и мюзикл, синематограф и театр. Зрителей постановки поразили масштабные кино-проекции, невероятные па солистов балета - Ивана Васильева, Кристины Кретовой, Марии Виноградовой, Ивана Зайцева и потрясающий, удивительный вокал Ладислава Бубнара, ставшего голосом Дракулы.
Фото: пресс-служба
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