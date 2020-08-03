Шпица в нежном платье с декольте, Повереннова в прозрачном топе и другие звезды на премьере «Хэппи-Энда»

По сюжету картины, загадочный мужчина приходит в себя на пляже в Таиланде. Он не помнит ни своего имени, ни причины, по которой оказался так далеко от дома. Говорит он только по-русски и отличается крайне скверным характером, однако быстро осваивается на новом месте, налаживает связи и даже организует авантюрный бизнес. И вроде бы все в его жизни снова благополучно, но один вопрос остается неотвеченным: для чего же он все-таки прилетел на другой конец света?