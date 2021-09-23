Шпица и ее супруг продемонстрировали гармонию в образах на красной дорожке «Кинотавра»

Катерина Шпица в этом году на «Кинотавре» продемонстрировала сразу несколько нарядов и попала в объективы фотографов. На фестивале актриса присутствует в компании своего супруга бизнесмена Руслана Панова, который сопровождает звезду на красных дорожках.

На пятый день фестиваля Шпица и ее муж удивили настоящей гармонией — не только в отношениях, но и в ярких образах.