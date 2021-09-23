Шпица и ее супруг продемонстрировали гармонию в образах на красной дорожке «Кинотавра»
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Фото: архив пресс-службы
Катерина Шпица в этом году на «Кинотавре» продемонстрировала сразу несколько нарядов и попала в объективы фотографов. На фестивале актриса присутствует в компании своего супруга бизнесмена Руслана Панова, который сопровождает звезду на красных дорожках.
На пятый день фестиваля Шпица и ее муж удивили настоящей гармонией — не только в отношениях, но и в ярких образах.
Фото: архив пресс-службы
Сама Катерина выбрала для выхода закрытое платье макси с ярким принтом и акцентом на талии. В образе гармонично сочетаются желтый, черный и голубой цвета, которые присутствуют и в образе Руслана. К шикарному платью она обула элегантные желтые босоножки на тонких ремешках.
Бизнесмен выбрал светло-голубой пиджак, укороченные брюки лимонного оттенка и яркие кеды в тон брюк. Совместный выход удался!
Стоит напомнить, что у Руслана и Катерины была необычная история со свадьбой, которую они долго планировали. Однако планам влюбленных помешала пандемия коронавируса. Ограничиваться скромным торжеством без близких людей пара не захотела, поэтому мероприятие решено было перенести. Однако без свадьбы они не остались.
«Все, связанное с Русланом, легкое, как перышко, и день наш был такой: стремительный, яркий и заснежено-сказочный. 22-го мы поняли, что хотим быть торжественными, пусть у нас будет только регистрация без большого праздника. И понеслась», — делилась радостью артистка.
Фото: архив пресс-службы