Шоумен Степан Меньщиков устроил фотосессию со всеми детьми от разных жен

«Старшая дочка — копия папы, а младшая больше на маму похожа», «Счастливый Степа, с наступающим», «Счастливый отец, счастливые дети», «Богатство», «Какая прелесть», «Какие хорошенькие. Детки прекрасные, ты очень хороший папа», «Богатый папа», «Ура! Счастья и здоровья!», — прокомментировали подписчики.

Старших детей шоумену родила первая супруга Евгения Шамаева, а младшую — вторая жена Ангелина Монах.

Отношения в первом браке у Меньщикова были непростые, а расставание — еще сложнее. После развода Евгения ходила по ток-шоу, где рассказывала, что ждет еще одного малыша от бывшего мужа. Якобы по время одного из его визитов к детям у них случилась близость. Но после она призналась, что соврала. Правда, Степан любит ходить по скандальным программам, делая из своей личной жизни шоу. После рождения маленькой Степании он и Ангелина Монах отправились на ТВ, где глава семейства сделал ДНК-тест дочери, чтобы подтвердить отцовство. За подобные выходки его часто называют клоуном.

Роман Степана Меньщикова и Ангелины Монах также развивался на глазах у зрителей — в реалити-шоу «Дом-2». Там они строили отношения, но Степан часто трепал любимой нервы, доводя ее до слез ухаживаниями за другими женщинами. Но в итоге у них все наладилось и незадолго до рождения дочки они поженились.