Шоу Эллен Дедженерес закрыли после 19 лет существования

Дедженерес намерена продолжить сниматься в кино, а также заняться проектом в области экологии.

Шоу в первый раз вышло в эфир 8 сентября 2003 года и продолжается до сих пор. Всего выпущено более трех тысяч эпизодов. Передача получила множество наград, в том числе 59 дневных премий «Эмми» и 14 — People’s Choice Award. По некоторым данным, за работу в проекте телеведущая получает 50 тысяч долларов в год.

Летом 2020 года один действующий и 10 бывших сотрудников шоу Дедженерес рассказали, что за кулисами передачи царит расизм и запугивание, хотя программа строится вокруг идеи доброты. Кроме того, десятки бывших сотрудников «Шоу Эллен Дедженерес» сообщили о сексуальных домогательствах со стороны продюсеров телепроекта. По их словам, такие случаи внутри коллектива были регулярными и их предпочитали замалчивать.