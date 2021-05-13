Шоу Эллен Дедженерес закрыли после 19 лет существования
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: picture-alliance.com
Следующий, 19-й сезон, передачи станет последним. Знаменитость призналась, как и любому творческому человеку, ей надо развиваться. «Постоянно необходимо ставить перед собой новые вызовы… Каким бы прекрасным и веселым ни было это шоу, оно перестало быть вызовом», — подчеркнула она. При этом Эллен думает об уходе уже с 16-го сезона, который закончился в 2019 году. Тогда продюсеры уговорили ее продлить контракт.
Дедженерес намерена продолжить сниматься в кино, а также заняться проектом в области экологии.
Шоу в первый раз вышло в эфир 8 сентября 2003 года и продолжается до сих пор. Всего выпущено более трех тысяч эпизодов. Передача получила множество наград, в том числе 59 дневных премий «Эмми» и 14 — People’s Choice Award. По некоторым данным, за работу в проекте телеведущая получает 50 тысяч долларов в год.
Летом 2020 года один действующий и 10 бывших сотрудников шоу Дедженерес рассказали, что за кулисами передачи царит расизм и запугивание, хотя программа строится вокруг идеи доброты. Кроме того, десятки бывших сотрудников «Шоу Эллен Дедженерес» сообщили о сексуальных домогательствах со стороны продюсеров телепроекта. По их словам, такие случаи внутри коллектива были регулярными и их предпочитали замалчивать.
Фото: picture-alliance.com
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!