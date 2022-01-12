Шон Пенн встретил Новый год в компании бывшей жены

Актер прилетел в Австралию, и разведенные супруги встретили Новый год и в целом неплохо провели время. Значит ли это, что брак ожидает перезагрузка или со стороны Пенна это была «прощальная» гастроль, неизвестно. Этот союз третий для Шона Пенна (ранее он был женат на Мадонне и на Робин Райт Пенн) и первый для Лейлы Джордж.

29-летняя Лейла — дочь актера Винсента Д’Онофрио и актрисы Греты Скакки. Она родилась в Сиднее и выросла в Англии. Изучала актерское мастерство в нескольких заведениях по всему миру, сыграла в четырех фильмах. Занята в сериале «Царство животных».