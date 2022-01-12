Шон Пенн встретил Новый год в компании бывшей жены
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress/Global Look Press
Пенн начал встречаться с Лейлой Джордж (которая младше его на тридцать лет) в 2016 году. Спустя год, в июле 2020-го, пара поженилась.
Был самый разгар первой волны пандемии, так что церемония была скромной, присутствовали только близкие. А уже через 15 месяцев Лейла подала на развод. И уехала на родину, в Австралию. Казалось бы, все кончено. Но последнюю пару недель вместе с ней был рядом Шон Пенн, сообщило издание Sidney Morning Herald. В Instagram-аккаунте Лейлы Джордж, впрочем, фото и видео с Пенном отсутствуют.
Актер прилетел в Австралию, и разведенные супруги встретили Новый год и в целом неплохо провели время. Значит ли это, что брак ожидает перезагрузка или со стороны Пенна это была «прощальная» гастроль, неизвестно. Этот союз третий для Шона Пенна (ранее он был женат на Мадонне и на Робин Райт Пенн) и первый для Лейлы Джордж.
29-летняя Лейла — дочь актера Винсента Д’Онофрио и актрисы Греты Скакки. Она родилась в Сиднее и выросла в Англии. Изучала актерское мастерство в нескольких заведениях по всему миру, сыграла в четырех фильмах. Занята в сериале «Царство животных».
Фото:Global Look Press, Instagram Лейлы Джордж